La acción de Rubrik se dispara por el miedo a la IA rebelde: sus cofundadores ya son multimillonarios

El temor por el descontrol de agentes autónomos capaces de atacar sistemas impulsó a la compañía y llevó a tres de sus creadores a tener fortunas inmensas.

La inteligencia artificial abrió un enorme negocio tecnológico , pero también despertó nuevos miedos alrededor de la seguridad. Ese escenario terminó beneficiando a Rubrik , una empresa que está especializada en proteger y recuperar los datos de las grandes compañías.

La acción subió mucho después de una semana llena de advertencias sobre los riesgos de modelos cada vez más autónomos. Ese salto también cambió la fortuna de sus creadores, ya que tres de los cuatro cofundadores alcanzaron el estatus de multimillonarios gracias a sus participaciones en la compañía.

La acción de Rubrik acumuló una suba del 20% desde el viernes anterior , mientras que buena parte de las empresas más asociadas al boom de la inteligencia artificial sufrían caídas. El movimiento empezó después de que referentes del sector tecnológico volvieran a advertir sobre los riesgos de los sistemas más avanzados .

La acción de la compañía subió con tras nuevas alertas sobre los riesgos de los sistemas autónomos.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un texto en el que advirtió que los modelos están mejorando a una velocidad mayor que la capacidad de las compañías para controlar sus posibles peligros. Para Bipul Sinha , CEO y cofundador de Rubrik, el mercado empezó a asociar directamente el crecimiento de la IA con una mayor necesidad de ciberseguridad .

La empresa, fundada en 2014, desarrolla software que guarda copias de archivos, bases de datos, correos electrónicos y aplicaciones corporativas. También controla cómo se comportan esos datos y puede detectar movimientos fuera de lo habitual que indiquen un ciberataque o una filtración interna. Entre sus clientes aparecen compañías como PepsiCo, Allstate y Driscoll's .

El salto bursátil también impulsó la fortuna de varios de sus cofundadores. Gentileza - Rubrik

De emprendedores a multimillonarios: La nueva fortuna de los fundadores de Rubrik

La fuerte suba llevó a tres de los fundadores de Rubrik a superar la barrera necesaria para entrar al grupo de los multimillonarios. Se trata de Bipul Sinha, Arvind Nithrakashyap y Arvind Jain, quienes a día de hoy conservan aproximadamente un 5% de la empresa cada uno. Jain dejó Rubrik en 2019 para crear Glean, una startup de inteligencia artificial para empresas, mientras que Sinha continúa como CEO y Nithrakashyap ocupa el puesto de director de tecnología.

Sinha creció junto a sus padres y su hermano menor en una casa de una sola habitación en el este de India. Después logró ingresar al Indian Institute of Technology de Kharagpur y más tarde emigró a Estados Unidos. Trabajó como ingeniero en IBM y Oracle antes de pasar al rubro del capital de riesgo, donde detectó que el mercado de copias de seguridad y recuperación de información todavía dependía de sistemas antiguos y vio una oportunidad para modernizarlo.

En 2014 fundó Rubrik junto con Nithrakashyap, Jain y Soham Mazumdar. La compañía consiguió un total de u$s553 millones de capital de riesgo antes de debutar en la Bolsa de Nueva York en abril de 2024. Desde entonces, sus acciones triplicaron su valor. Solo desde abril de este año se duplicaron, acompañadas por la creciente preocupación alrededor de la seguridad de la IA.

La empresa apuesta a proteger datos y detectar amenazas en un escenario cada vez más marcado por la IA. Magnific

El "Factor Rogue AI": Cómo la amenaza de la inteligencia artificial reescribe las valoraciones tecnológicas

El problema para las empresas ya no pasa solamente por hackers humanos, porque los agentes de inteligencia artificial pueden hacer tareas de manera autónoma y algunos demostraron ser capaces de encontrar fallas, atacar sistemas y hasta eliminar grandes cantidades de información.

Anthropic, por ejemplo, desarrolló Mythos, un modelo con tanta capacidad para detectar vulnerabilidades que decidió no lanzarlo inicialmente de forma pública. La tecnología fue compartida primero con 50 empresas, entre ellas Rubrik, Microsoft, Google y JPMorgan, para que pudieran reforzar sus sistemas.

Otro episodio ocurrió en julio, cuando miles de agentes de OpenAI participaron de una prueba interna coordinada contra los sistemas de Hugging Face. Rubrik empezó a moverse hacia este nuevo mercado en octubre de 2025, cuando lanzó productos para controlar agentes de IA y saber cómo interactúan con los datos de una compañía.

También anunció una herramienta que usa Mythos para encontrar puntos débiles antes de que puedan ser aprovechados por un atacante. La oportunidad es enorme, aunque todavía existen dudas sobre cuánto puede crecer el negocio. Rubrik tiene el 10% del mercado, detrás de Veeam, que ronda el 17%, y compite con empresas como Cohesity, Commvault, Dell e IBM.

Sus ingresos llegaron a u$s1.320 millones el año pasado, un 48% más, aunque la previsión para este ejercicio apunta a un crecimiento del 28%. El temor a una IA capaz de actuar por su cuenta le dio un nuevo impulso a Rubrik y ahora el desafío será demostrar que ese crecimiento puede sostenerse más allá de una semana preocupante en el mercado tecnológico.