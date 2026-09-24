Naomi Campbell: la supermodelo que rompió barreras y construyó un imperio de millones

Desde las grandes firmas hasta los medios digitales, la británica convirtió cuatro décadas de exposición global en una carrera mucho más amplia.

Se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda a nivel internacional.

Naomi Campbell comenzó a modelar cuando todavía era adolescente y rápidamente pasó de las calles de Londres a las principales pasarelas internacionales. Su carrera atravesó buena parte de la transformación de la industria de la moda y la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la generación de supermodelos de los años 90 , lo que le permitió constituir su gran fortuna millonaria .

Su trayectoria también estuvo marcada por hitos de representación racial . En 1988 se convirtió, a los 18 años, en la primera modelo negra en aparecer en la portada de Vogue Paris . Más tarde sumó otros primeros puestos históricos en publicaciones como TIME, Vogue británica y Vogue rusa.

Campbell tenía apenas 15 años cuando fue descubierta mientras caminaba por Covent Garden, en Londres. Poco después comenzó a trabajar profesionalmente y, antes de cumplir los 16, ya había aparecido en la portada de British Elle.

Con varias décadas de trayectoria, continúa siendo una figura habitual en eventos vinculados con la moda internacional.

El salto internacional llegó en los años siguientes. En agosto de 1988, Vogue Paris la convirtió en su primera modelo negra de portada , un hecho que tuvo especial relevancia en una industria donde las oportunidades para modelos racializadas eran mucho más limitadas. El Victoria and Albert Museum recuerda aquel episodio como uno de los momentos que marcaron su trayectoria.

Campbell también fue la primera modelo negra en aparecer en la portada de TIME y la primera modelo británica negra en protagonizar la portada de British Vogue. A lo largo de su carrera acumuló más de 500 portadas de revistas y trabajó para marcas como Versace, Chanel, Prada, Burberry, Louis Vuitton, Valentino y Dolce & Gabbana.

Su vínculo con diseñadores como Azzedine Alaïa y Gianni Versace también fue fundamental. En los 90, su presencia se volvió inseparable del fenómeno de las supermodelos, una época en la que las figuras de las pasarelas comenzaron a adquirir una popularidad comparable a la de estrellas de cine y música.

El valor de la diversidad: su activismo e iniciativas benéficas globales

La dimensión social ocupó un lugar importante en la carrera de Campbell. En 2005 creó Fashion for Relief, una iniciativa que organizó desfiles y eventos para recaudar fondos destinados a distintas causas humanitarias. Durante sus años de actividad realizó eventos en ciudades como Cannes, Londres, Moscú, Mumbai y Dar es Salaam.

La propuesta combinaba el poder de convocatoria de la moda con grandes eventos solidarios. Celebridades, diseñadores, modelos y artistas participaban de las galas, que buscaban reunir fondos para organizaciones y proyectos vinculados con pobreza, desastres y otras necesidades humanitarias.

La presencia de la británica trascendió las pasarelas y se extendió a distintos ámbitos de la cultura y el entretenimiento. Instagram Naomi Campbell

Pero la historia de Fashion for Relief también tuvo un capítulo controvertido. En septiembre de 2024, la Charity Commission de Inglaterra y Gales concluyó que la organización había sufrido graves problemas de gobernanza y gestión financiera. Según la investigación oficial, entre abril de 2016 y julio de 2022 solo el 8,5% del gasto total de la entidad correspondió a subvenciones benéficas. Campbell fue descalificada para ejercer como administradora de una organización benéfica durante cinco años.

Campbell cuestionó públicamente las conclusiones y sostuvo que el informe era incompleto y engañoso, además de afirmar que no estaba involucrada en las operaciones cotidianas de la organización. La situación introduce una complejidad que resulta necesaria al repasar su perfil filantrópico: su trayectoria incluye numerosos proyectos de ayuda y campañas vinculadas con causas sociales, pero también un proceso regulatorio que terminó con sanciones para los responsables de Fashion for Relief.

La reinvención de una marca personal: Televisión, YouTube y campañas internacionales

Mientras seguía vinculada a la moda, Campbell fue incorporando otros formatos. En 1994 lanzó el álbum Baby Woman y durante los años siguientes participó en videoclips, películas y producciones televisivas. También fue presentadora y mentora en el reality de modelos The Face, primero en Estados Unidos y después en Reino Unido.

La televisión se convirtió así en una extensión natural de su reconocimiento. Campbell también tuvo una participación en la serie Empire y apareció en diferentes programas y documentales vinculados con el mundo de la moda.

Protagonizó campañas y producciones para algunas de las firmas más importantes del mundo. Instagram Naomi Campbell

Con la llegada de las plataformas digitales, su nombre encontró otra vía de comunicación. En 2020 lanzó “No Filter with Naomi”, una serie de entrevistas publicada en YouTube en la que conversó con figuras de la moda, el entretenimiento y distintos ámbitos de la cultura. Durante la segunda temporada abordó, entre otros temas, las protestas contra el racismo y la representación de voces negras.

La diversificación también alcanzó al terreno comercial. Campbell tuvo contratos con grandes firmas internacionales y lanzó una línea de perfumes que, según recuentos publicados sobre su carrera, llegó a reunir más de 25 fragancias desde su asociación inicial con Procter & Gamble en 1999.

En cuanto a su patrimonio, es de u$s80 millones. A sus ingresos vinculados con el modelaje se suman décadas de campañas publicitarias, televisión, productos de belleza, publicaciones y otras actividades comerciales. Incluso después de cuatro décadas en la industria, Campbell continúa vinculada a grandes acontecimientos de moda y mantiene una presencia pública que trasciende las pasarelas.