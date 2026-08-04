El invento ideal para los que trabajan en casa: el almohadón inteligente que regula la temperatura y se adapta a tu postura + Agregar ámbito en









A diferencia de otros aparatos, este consigue combinar dos aspectos clave para quienes pasan muchas horas sentados trabajando o estudiando.

Este aparato ayudará a corregir la postura, además de mantener cómodo a su usuario si lleva mucho tiempo sentado. XPOLAR C1

Trabajar durante varias horas sentado frente a una computadora es una situación habitual para millones de personas abocadas a sus actividades desde casa. Mantener una postura cómoda durante toda la jornada puede ser complicado cuando el cuerpo permanece en la misma posición durante períodos prolongados.

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Para responder a esa situación fue creado el XPOLAR C1, un almohadón inteligente de colocación sobre silla, diseñado para mejorar la comodidad durante el uso. La propuesta combina el ajuste térmico y el seguimiento de la postura en un formato pensado para incorporarse al espacio de trabajo.

Si bien está inicialmente apuntado a la postura, el sistema térmico le suma una función de bienestar que marca la diferencia frente a otras tecnologías similares. XPOLAR C1 De qué trata el asiento ergonómico que se adapta al usuario El XPOLAR C1 es un almohadón inteligente diseñado para ofrecer un apoyo más personalizado al detectar cómo se acomoda el cuerpo sobre la superficie. En lugar de limitarse a aportar una base de apoyo, incorpora herramientas para registrar la posición del usuario y obtener información durante el tiempo de uso.

Mediante sus sensores incorporados, el almohadón identifica la distribución del peso corporal y registra los cambios de postura. Esa información permite conocer los hábitos al permanecer sentado y detectar cuándo la posición puede modificarse para buscar mayor comodidad.

La propuesta también incluye un sistema capaz de modificar la temperatura en la zona de contacto. De esta forma, la superficie se adapta a lo que necesitás durante las horas de trabajo o estudio. Su diseño permite colocarlo sobre cualquier silla sin necesidad de modificar el espacio.

Las características claves de este invento Entre los aspectos principales del XPOLAR C1 se encuentra su sistema de regulación térmica, que permite modificar la temperatura de la superficie donde se apoya el usuario. Según la información del fabricante, el almohadón puede enfriar hasta unos 18 °C y alcanzar una temperatura máxima de calefacción cercana a los 45 °C. El diseño también incorpora una aplicación para controlar sus funciones y consultar información del uso. A través de la conexión inalámbrica, el producto puede vincularse con otros equipos y permitir que el usuario configure distintos parámetros desde su teléfono. Allí se gestionan las diferentes opciones, donde se puede consultar datos y modificar los parámetros de uso. En cuanto a sus dimensiones, mide 45 centímetros de ancho, 43 centímetros de profundidad y 8 centímetros de altura, con un peso aproximado de 1,4 kilogramos. Para funcionar utiliza una conexión USB-C y requiere una fuente de alimentación externa. Fue presentado con un precio inicial de u$s199 para las primeras unidades y se espera su pronto lanzamiento al mercado.

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