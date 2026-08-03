De cuánto es la fortuna de Jared Leto, el cantante y actor que está en el centro de la polémica

Su carrera reúne premios, éxitos en el cine y la música, además de inversiones que impulsaron un patrimonio millonario.

El nombre de Jared Leto volvió a ocupar titulares en distintos medios del mundo durante los últimos días. Con una trayectoria de más de tres décadas en la industria del entretenimiento, el estadounidense construyó una carrera que combina actuación, música y negocios, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de Hollywood por su fortuna millonaria .

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A lo largo de los años recibió premios, protagonizó producciones de gran presupuesto y encabezó giras internacionales con su banda. Ese recorrido también se tradujo en importantes ingresos provenientes de distintas fuentes, más allá de su trabajo frente a las cámaras.

Jared Leto nació el 26 de diciembre de 1971 en Luisiana, Estados Unidos. Su salto a la fama llegó durante la década de 1990 gracias a la serie My So-Called Life , aunque rápidamente comenzó a consolidarse en la pantalla grande.

Con el paso del tiempo participó en películas de distintos géneros, entre ellas Fight Club , American Psycho , Panic Room , Lord of War , Blade Runner 2049 , House of Gucci , Morbius y Tron: Ares , entre otras.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con Dallas Buyers Club (2013). Su interpretación de Rayon le permitió ganar el Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto , además del Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, reconocimientos que marcaron un antes y un después en su trayectoria.

El recorrido profesional del artista combina cine, música y emprendimientos. Instagram Jared Leto

A lo largo de los años también se caracterizó por su intenso método de preparación para interpretar personajes, una práctica que despertó admiración en algunos colegas y críticas en otros por las exigencias que suele imponerse durante los rodajes.

Su faceta como cantante

Además de actor, Jared Leto es el vocalista y fundador de Thirty Seconds to Mars, banda creada junto a su hermano Shannon Leto en 1998. El grupo ganó reconocimiento internacional gracias a discos como A Beautiful Lie, This Is War y Love, Lust, Faith and Dreams, además de realizar giras por América, Europa, Asia y Oceanía.

Con millones de discos vendidos y una importante convocatoria en vivo, la música se transformó en una de las principales fuentes de ingresos del artista. A eso se suman derechos de autor, regalías por reproducciones digitales y acuerdos comerciales vinculados a la actividad de la banda.

Fuera del escenario, Leto también realizó inversiones en empresas tecnológicas y startups durante los últimos años, diversificando sus fuentes de ingresos más allá del mundo del espectáculo.

Las fuertes denuncias contra el actor y cantante

En los últimos días, Jared Leto volvió a ser noticia luego de que varias mujeres lo acusaran públicamente de haber mantenido conductas sexuales inapropiadas cuando ellas eran adolescentes o jóvenes. Los testimonios describen presuntos episodios ocurridos durante varios años e incluyen acusaciones de agresiones sexuales, amenazas y llamadas de contenido explícito.

Las denunciantes relataron experiencias que, según sus versiones, habrían ocurrido cuando tenían entre 16 y 21 años. Algunas afirmaron haber sentido miedo de hablar durante mucho tiempo debido a la influencia pública del actor y cantante.

Su trayectoria reúne proyectos en distintas disciplinas y una extensa carrera internacional. Instagram Jared Leto

Hasta el momento, Jared Leto negó las acusaciones a través de un portavoz, quien calificó las denuncias como "falsas" y aseguró que el artista rechaza de manera categórica los hechos que se le atribuyen.

El patrimonio de Jared Leto

La fortuna de Jared Leto es de u$s25 millones. Ese patrimonio se explica por la combinación de distintas actividades desarrolladas durante más de tres décadas. Además de los ingresos obtenidos como actor en producciones de Hollywood, una parte importante proviene de Thirty Seconds to Mars, cuyas giras internacionales y ventas musicales generaron importantes ganancias.

También se suman contratos publicitarios, participaciones en campañas de marcas de lujo, inversiones en empresas tecnológicas y otros emprendimientos vinculados al mundo de los negocios.