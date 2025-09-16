La historia de Robert Nay, el adolescente de 14 años que facturó millones al crear un popular juego

Antes de cumplir 15 años, Robert Nay facturó millones con la creación de un juego que fue furor en los télefonos inteligentes.

Un simple proyecto escolar se transformó en una idea que cambió la vida de un adolescente y sorprendió a toda la industria tecnológica. Con apenas 14 años, Robert Nay desarrolló un juego que conquistó las tiendas de aplicaciones y generó un negocio de millones , un caso que inspiró a jóvenes emprendedores en todo el mundo.

Su capacidad autodidacta y el apoyo de su entorno le permitieron llevar a cabo un proyecto que rápidamente se volvió viral. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó siendo un fenómeno digital que atrajo la atención de los medios y de inversores de la industria de los videojuegos.

En 2010, mientras cursaba octavo grado en Utah, Estados Unidos, Robert Nay aprendió por su cuenta a programar en cuestión de semanas, usando recursos gratuitos en línea y libros de su biblioteca local. Con apenas un mes de práctica, diseñó Bubble Ball, un juego de rompecabezas basado en física en el que los usuarios debían guiar una pelota a través de distintos obstáculos.

El éxito fue inmediato: en menos de dos semanas, Bubble Ball superó los dos millones de descargas en la App Store, desbancando a gigantes como Angry Birds en las listas de popularidad de Apple. Según medios internacionales, en su primer mes el juego ya había generado ingresos de dos millones de dólares gracias a la publicidad y las compras dentro de la aplicación.

Este logro convirtió a Robert en un referente para otros jóvenes con interés en el desarrollo de software. Su caso demostró que con creatividad y determinación era posible competir de igual a igual con grandes estudios de videojuegos.

Millonario a los 14 años: la fortuna que facturó Bubble Ball

El fenómeno de Bubble Ball no solo le dio fama inmediata a Robert Nay, sino que también le permitió acumular una fortuna de más de dos millones de dólares antes de cumplir 15 años, según estimaciones de medios internacionales, esto se debe a que en la actualidad, el juego cuenta con 16 millones de descargas, 16 veces más que a sus inicios. El joven destinó parte de las ganancias a ampliar su conocimiento en programación y a crear su propia empresa de desarrollo, Nay Games, que continuó lanzando actualizaciones y nuevos títulos.

Aunque con el tiempo otros juegos ocuparon el lugar de Bubble Ball en los rankings, la hazaña de Robert quedó como un ejemplo de innovación temprana. Su historia sigue inspirando a adolescentes y emprendedores a lanzarse en la creación de proyectos tecnológicos que pueden transformarse en negocios de millones en muy poco tiempo.