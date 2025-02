De nacer en una familia humilde y sin recursos a ser el único argentino en tener una Ferrari de cuatro puertas: quién es Héctor Laca

Héctor Laca es un empresario argentino originario de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Nacido en una familia humilde, no completó la educación secundaria. A los 45 años, se trasladó a Córdoba con $2.500 dólares prestados y una idea en mente. Con esfuerzo y determinación, fundó FACYT I+D SA , una empresa dedicada a la fabricación de agroproductos, que actualmente emplea a más de 200 personas y cuenta con una flota de 85 vehículos que recorre el país.

Hector Laca.avif

Al regresar a Argentina, se contactó con un importador especializado para gestionar la compra y el traslado del vehículo al país. Eligió cada detalle según sus preferencias: optó por el clásico color rojo, con interiores en tono guinda y acabados en fibra de carbono. “Ferrari es Ferrari. Tenía que ser roja”, explicó, ya que el modelo venía originalmente en tonos como gris, blanco y negro.

Héctor destacó que adquirir un vehículo de esta marca no es como comprar cualquier otro auto. No hay stock disponible en concesionarios, sino que cada unidad se fabrica bajo pedido, con especificaciones personalizadas según el gusto del comprador. “Cada Ferrari es única. Se elige todo: color, tapizados, terminaciones e incluso los materiales de los guardabarros”, detalló.

Pasó una mañana entera revisando opciones y seleccionando cada característica. Para él, el color no era negociable, aunque su elección implicaba un costo adicional: “Si la quería roja, tenía que incluir fibra de carbono en los guardabarros. Eso aumentaba el precio, pero no me importó”, comentó.

También le ofrecieron la posibilidad de grabar su nombre o iniciales en los asientos. En ese momento, consideró la idea de agregar el apodo con el que lo llaman sus amigos: “Nietito”, aunque no confirmó si finalmente decidió incluirlo.

Los hobbies de Laca

Además de su éxito empresarial, Laca es un apasionado de la música folklórica, lanzó varios álbumes y realizado presentaciones que buscan conectarse emocionalmente con la gente del campo, rindiendo homenaje a la tierra ya quienes la trabajan.

Tiene más de 80 temas registrados y comentó que varios son dedicados a su nieto fallecido. También uno de sus hobbies es su amor por los autos de carrera y de lujo. Su primer vehículo de alta gama fue un Mercedes McLaren.

Cuál es el futuro de la empresa

A pesar de que en el 2026 la empresa que Héctor y su mujer fundaron cumple 30 años y muchas personas creerian que es el momento de jubilarse no será así. Laca decidió apostar a un futuro mejor y tiene planificado abrir una nueva fábrica con una inversión de ocho millones de dólares.

“Vamos a producir un fertilizante revolucionario. Con 20 kilos por hectárea, hace lo mismo que los otros con 200 kilos”, adelantó su producto estrella en una reciente entrevista en la que mostraba su vehículo.