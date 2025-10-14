Trabajó con Elon Musk para crear PayPal y hoy es multimillonario: ¿Quién es Peter Thiel?

El empresario alemán fundó una de las plataformas de pago más importantes y hoy es una de las figuras más influyentes del rubro tecnológico.

El empresario es un visionario y hoy cuenta con una fortuna inmensa.

Antes de convertirse en uno de los grandes nombres de Silicon Valley, Peter Thiel ya demostraba ser más ambicioso que sus pares . Lo que lo diferencia del resto es la forma tan particular que tiene de pensar los negocios dentro del rubro de la tecnología.

Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, Thiel fue fundamental en la creación de PayPal , el sistema que cambió la manera de mover dinero en Internet. Desde ahí, su carrera lo llevó a construir una de las fortunas más grandes del sector

Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt , Alemania, y llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía apenas un año. Su infancia transcurrió entre distintas ciudades hasta que se establecieron en California.

Estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de Stanford , donde fundó la revista conservadora "The Stanford Review". De todas formas, su paso por el mundo legal fue breve , ya que después de trabajar un tiempo, decidió dedicarse a los proyectos propios.

En 1998 creó Confinity, junto al programador Max Levchin. Lo que se transformó en una herramienta para realizar transferencias electrónicas, y así nació PayPal, una idea adelantada a su tiempo que permitió enviar dinero de manera rápida y segura, sin intermediarios bancarios.

En 2002 eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares, Lo que hizo que Thiel se convirtiera en multimillonario con tan solo 34 años. Desde entonces, formó parte del grupo conocido como la "PayPal Mafia", junto a Musk, Reid Hoffman y los fundadores de YouTube.

Fortuna de Peter Thiel

Tras la venta de PayPal, Thiel creó Clarium Capital y más tarde fundó Palantir Technologies, una empresa dedicada al análisis de datos que colabora con organismos de seguridad y grandes compañías. También impulsó Founders Fund, un fondo de inversión que apoyó a startups que luego se transformaron en gigantes tecnológicos.

En 2004 invirtió 500.000 dólares en Facebook, convirtiéndose en el primer inversor externo y ocupando un lugar en su directorio. Gracias a estos movimientos, hoy Thiel cuenta con una fortuna estimada en 20.900 millones de dólares, según Forbes.