Tuvo un corto paso por el cine y la TV y se convirtió en la actriz rica del mundo: quién es Jami Getz

Pese a su breve paso por la pantalla, su fortuna alcanzó niveles impensados y se convirtió en la más rica del planeta.

Dejó la actuación temprano, pero con visión y estrategia construyó un imperio de millones. Getty Images

No todas las fortunas nacen en las luces de Hollywood. Muchas se construyen desde la trastienda, con decisiones acertadas y alianzas clave. En un mundo donde millones de actores sueñan con el estrellato, solo unos pocos logran trascender las pantallas y conquistar imperios financieros. La historia de Jami Getz es prueba de ello.

Quienes crecieron con el cine de los 80 la recuerdan por sus papeles icónicos, pero su verdadero salto no vino de la industria del entretenimiento. Con un matrimonio estratégico y una vida entre negocios millonarios, esta actriz pasó de ser un rostro popular a convertirse en una de las figuras más adineradas del planeta.

GettyImages-154851424 Transformó una carrera breve en la pantalla en una sociedad estratégica que hoy maneja millones en inversiones tecnológicas y negocios globales. Frazer Harrison/Getty Images La historia de Jami Getz y un matrimonio multimillonario Jami Gertz capturó la atención en los 80 con su estilo único y roles memorables junto a figuras como Robert Downey Jr. y Kiefer Sutherland. Aunque no encabezó grandes taquillas, se ganó un lugar en el corazón del público. Su carrera mantuvo un perfil bajo en los 90, apareciendo esporádicamente en películas y series.

Su vida cambió cuando conoció a Antony Ressler, un joven financista que luego cofundó firmas como Apollo Global Management y Ares Management. El romance floreció en medio del caos financiero de los 80 y desembocó en un matrimonio que redefinió su destino.

Mientras su esposo ascendía en el mundo financiero, Gertz lo acompañó desde la primera fila, participando activamente en decisiones claves y fundaciones benéficas. Incluso fue ella quien sostuvo el hogar en los inicios de la relación, cuando él comenzaba desde cero tras la caída de Drexel Burnham Lambert.

Con los años, la pareja diversificó sus inversiones: desde bienes raíces hasta la compra de los Atlanta Hawks, transformándose en un ejemplo de éxito financiero y compromiso social. Miles de millones: el patrimonio de Jami Getz Hoy, Jami Gertz ostenta una fortuna de 12 mil millones de dólares, superando a leyendas como Spielberg, Lucas y Oprah. Esta cifra surge principalmente de su participación en Ares Management, donde Antony Ressler ejerce un rol clave. Lejos de retirarse, Gertz mantiene un perfil activo, tanto en proyectos audiovisuales como en actividades filantrópicas. Su historia redefine lo que significa el éxito en el mundo de las celebridades.

