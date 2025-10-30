De trabajar en Yahoo a ganar miles de millones con una de las plataformas más importantes de criptomonedas







Supo crecer en los espacios más importantes de la red y tuvo la visión para dar el salto hacia lo más nuevo.

Inició en empresas establecidas y dio el salto para ganar millones. Imagen: Genbeta.com

Cada vez es más evidente que algunas figuras en el mundo tecnológico no se limitan a escalar posiciones en empresas consagradas, sino que también vislumbran nuevos horizontes de negocio en sectores emergentes. En el caso de las criptomonedas, la visión adelantada puede traducirse en éxitos de millones y posiciones de liderazgo dentro de una industria en pleno auge.

Este fue precisamente el camino de un emprendedor que dejó atrás el ámbito convencional para apostar con fuerza al universo cripto: Mingxing Xu. Inició su carrera profesional en empresas del entorno digital tradicional, lo que le permitió formar una base técnica sólida. A partir de ahí, y gracias a su interés en las finanzas descentralizadas y el intercambio de activos digitales, se posicionó como uno de los protagonistas del ecosistema cripto.

Mingxing Xu Creció en una empresa establecida y se lanzó al mundo de las criptomonedas para ganar millones de dólares. Imagen: Cryptonary Quién es Mingxing Xu y cuál es su importancia en el mundo cripto Mingxing Xu, también conocido como “Star Xu”, nació en China, obtuvo su licenciatura en física en la University of Science and Technology Beijing y luego estudios de posgrado en la Renmin University of China. Su primera experiencia relevante fue en el mundo corporativo tradicional: trabajó como ingeniero en Yahoo en Beijing. Luego asumió roles más altos en tecnología, como en la empresa de documentos compartidos DocIn, donde fue CTO.

En 2013 fundó la plataforma de intercambio de criptomonedas OKCoin, y más tarde evolucionó hacia OKX (antes OKEx), que se convirtió en una de las más grandes a nivel mundial. Bajo su liderazgo, OKX amplió su alcance internacional, se adaptó a la regulación extranjera y atrajo volumen sustancial de usuarios. Su importancia radica en haber sido pionero en combinar una mentalidad tecnológica con una visión de finanzas digitales que permitió que el intercambio de criptomonedas se convirtiera en algo global y escalable.

Miles de millones en criptomonedas: el patrimonio de Mingxing Xu Según estimaciones recientes, el patrimonio de Mingxing Xu se encuentra en torno a los 1.100 millones de dólares como mínimo. Otra fuente lo sitúa más optimistamente en aproximadamente 1.400 millones de dólares para 2025.

Este patrimonio está relacionado con sus participaciones en empresas como OKG Technology Holdings Ltd, en las que figura como propietario de miles de millones de acciones. Su carrera muestra cómo la combinación de visión, timing y ejecución pueden traducirse en logros extraordinarios en el mundo digital.

