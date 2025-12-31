Una docena de provincias tuvieron un premio jugoso en diciembre por apoyar el Presupuesto

Gozaron de una suba del 176% en envíos de fondos automáticos por Compensación del Consenso Fiscal. Los envíos totales crecieron en 2025 entre el 1,6% y el 1,7% real, según estimaciones privadas.

El Gobierno Nacional incrementó en 175% los envíos de Compensación por Consenso Fiscal a una docena de provincias en diciembre, respecto del promedio de los once meses anteriores, según se pudo conocer este martes al cierre de la jornada hábil. Se trata de uno de los principales datos correspondientes a los envíos automáticos a las provincias de fondos de coparticipación, compensación y leyes especiales del mes pasado.

Así lo señalan en sus respectivos análisis, a partir de datos oficiales, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de la consultora Politikon Chaco.

Las transferencias automáticas de diciembre a las provincias crecieron 3,3% en términos reales respecto de igual período del año pasado, al totalizar $5,7 billones. De ese modo , en todo el año los envíos cerraron con una mejora real del 1,7% y un total del $60,2 billones.

Durante el mes en el que el Gobierno tuvo que juntar votos de gobernadores para aprobar el Presupuesto 2026, se produjo un envío inusual de dinero a un grupo de Estados subnacionales que estuvieron dispuestos a negociar.

El IARAF indicó que “resulta importante destacar que, a diferencia de los meses anteriores, en diciembre la amplitud en la variación porcentual real interanual entre jurisdicciones fue mayor, debido a un cambio significativo en las transferencias por compensación por Consenso Fiscal a 12 provincias”.

Las beneficiadas con una mejora del 175% real fueron Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán. “Estas 12 jurisdicciones recibieron un fuerte incremento en los envíos por esta vía, generando un comportamiento diferencial respecto al resto”, señaló el IARAF

“El grupo de provincias que recibió más compensaciones en diciembre tuvo un incremento del 175% respecto al envío mensual promedio entre enero y noviembre de 2025, mientras que el otro grupo tuvo un incremento de solo el 14%”, indicó la entidad.

Transferencias automáticas de diciembre

copartii

Según indicó Politikon Chaco, las Transferencias automáticas crecieron en diciembre 3,3% interanual real en diciembre mientras que el total 2025 cerró en 1,7%, con una débil coparticipación que fue “salvada” por los recursos de compensación del Consenso Fiscal. Para el cálculo, la consultora que tomó una inflación estimada en diciembre del 2,4%.

Politikon Chaco dice que los envíos por coparticipación alcanzaron los $ 5.1 billones (89,2% del total) y exhiben una variación real de +0,1% interanual (y +2,6% en la comparación mensual).

Por el concepto de Leyes Especiales se mandaron $296.315 millones (5,2% del total) con una suba real del 6,3% interanual (y +50,4% mensual). La variación positiva fue impulsada por el impuesto a los Combustibles Líquidos (+5,9%), Régimen de Energía Eléctrica (+65,1%) y el Monotributo (+134,6%), que lograron compensar con creces las mermas de Bienes Personales (-20,6%) y del IVA de la Seguridad Social (-4,1%)

En cambio, por Compensación del Consenso Fiscal se totalizaron $326.443 millones (5,7% del total) mostrando una suba del 103,4% real interanual (y +67,8% mensual), aunque su impacto fue muy heterogéneo por jurisdicciones.