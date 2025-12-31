La inteligencia artificial al servicio de la inclusión: el maravilloso invento para no videntes

Este invento es un paso importante para brindarle una nueva alternativa a quienes padecen problemas de visión.

Millones de personas en el mundo se ven afectadas por problemas de visión, pero los avances tecnológicos permitieron que puedan adaptarse a la vida cotidiana pese a sus complicaciones. Con el tiempo, surgieron distintas herramientas pensadas para ayudarlas a integrarse cada vez más.

Pero recientemente apareció un invento que promete marcar un antes y un después. Con foco en personas ciegas o con baja visión, este dispositivo que utiliza inteligencia artificial se convirtió en una de las novedades más esperadas de los últimos años.

El dispositivo desarrollado por la empresa Lumen consiste en unas gafas asistidas por inteligencia artificial diseñadas para guiar a personas ciegas o con baja visión durante sus desplazamientos. No muestran imágenes ni utilizan pantallas, sino que interpretan el entorno en tiempo real y traducen esa información en señales hápticas sobre la frente del usuario y en indicaciones sonoras direccionales.

Estas gafas aprovecharán la inteligencia artificial para brindarle una nueva alternativa a los ciegos o de visión reducida.

El sistema funciona mediante una combinación de seis cámaras, sensores de movimiento, unidades de medición inercial y proyectores infrarrojos que permiten detectar obstáculos tanto a nivel del suelo como a la altura de la cabeza. La inteligencia artificial procesa esa información más de cien veces por segundo para reconocer caminos despejados, identificar escaleras, cruces peatonales, puertas y paradas de colectivo, y evitar colisiones.

Además de esquivar obstáculos, las gafas permiten navegar hacia destinos específicos mediante comandos de voz. El usuario puede pedir indicaciones para ir a un lugar concreto, como su casa, su trabajo o un comercio cercano, y el dispositivo guía el recorrido completo sin necesidad de conexión a internet ni de mapas previamente cargados.

Embed - Glasses for the Blind: Technology

La explicación de los creadores

Según explican desde .lumen, la tecnología parte de un principio distinto al de otros dispositivos de asistencia. No intenta “ver” como un humano, sino comprender el espacio. La inteligencia artificial no reconoce objetos por su apariencia, sino que construye un modelo tridimensional del entorno para determinar qué es transitable, qué representa un riesgo y por dónde avanzar con mayor seguridad.

Los creadores detallan que, en lugar de saturar al usuario con instrucciones constantes por audio, el sistema prioriza una interfaz háptica intuitiva. Las vibraciones suaves indican dirección y correcciones de movimiento, lo que reduce la carga cognitiva y permite caminar de forma más natural, incluso en entornos ruidosos o desconocidos.

En cuanto a su disponibilidad, las gafas Lumen ya aceptan reservas y tienen un precio de 11.800 dólares. La empresa planea comenzar su comercialización en Europa a lo largo de 2026 y luego avanzar con su expansión a otros mercados, incluidos Estados Unidos y Latinoamérica.