Quién es Sergey Brin, el millonario ruso que cambió el uso de Internet para siempre + Seguir en









El multimillonario ruso-estadounidense fue uno de los pioneros en democratizar el uso de la información digital.

En la actualidad, Sergey Brin mantiene su interés por los proyectos sustentables.

Sergey Brin es uno de los multimillonarios que contribuyeron de manera decisiva al progreso de la tecnología actual. El cofundador de Google, el sitio de búsquedas más utilizado de la actualidad, es un empresario estadounidense de origen ruso, que hoy dedica gran parte de su labor a la creación y apoyo de organizaciones benéficas en distintas partes del mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Junto a su compañero Larry Page, Brin buscaba democratizar la búsqueda de información en el internet y, así, lograr que esté al alcance de todos los usuarios. Además, el multimillonario tiene un interés profundo por el uso de las tecnologías para contribuir en las causas de soluciones ambientales.

Sergey Brin Google.jpg La trayectoria de Sergey Brin, cofundador de Google El empresario ruso-estadounidense nació en la ciudad de Moscú, en agosto de 1973, y se mudó a Estados Unidos a sus 6 años. Desde chico, fue un apasionado de la informática y las matemáticas, ya que tenía un notable interés en solucionar problemas y facilitar accesos para el resto de sus allegados. Así fue como se graduó con honores de la carrera de Ciencias Matemáticas y Computación en la Universidad de Maryland.

Para continuar capacitándose, Brin realizó un posgrado en la Universidad de Standford, dónde conoció a Larry Page. En unidad decidieron iniciar un proyecto para crear un buscador web que, en cuestión de unos pocos meses, tuvo un éxito rotundo. En ese momento, ambos decidieron abandonar sus trabajos y estudios para profesionalizar su emprendimiento, que buscaba facilitar acceso a la información general para todos los usuarios a los que alcanzara. Así es como nació Google.

Hasta hace unos pocos años, era el presidente de Alphabet, la empresa matriz de Google. Tenía bajo su responsabilidad a otros gigantes del ciberespacio como Youtube, Google Ads y estaba detrás de proyectos como Waymo, 23andMe (empresa de biotecnología y genómica personalizada) y más.

De esta manera, el empresario fue reconocido con el galardón del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Posteriormente, en 2015, ganó el Seoul Test of Time Award, y tres años después obtuvo el Computer Pioneer Award. Brin también tiene una faceta medioambiental, en la que desarrolla un fuerte interés por las energías renovables y la conservación del planeta. Participó de manera individual en proyectos que buscaban mejorar el planeta, a través de la tecnología. Además, fue unos de los impulsores de Google.org, una sección que funciona como beneficencia para proyectos caritativos de esta área. La actualidad de Sergey Brin En la actualidad, Sergey Brin posee el 16% de las acciones de Alphabet. Además, continúa vinculado con la institución al brindar mentoría, pero se aleja de las cuestiones de gestión diaria. Su tiempo libre lo dedica a proyectos, como nuevas compañías, fundaciones benéficas y filantropía. De esta manera, canaliza su interés por las cuestiones medioambientales, mediante asesorías técnicas o de inversión a nuevos proyectos que se vinculen con las energías renovables.

Temas Millones

Google