Día de la Madre: dos derechos laborales fundamentales en Argentina que tenés que conocer si vas a ser mamá

Las trabajadoras tienen derecho a tomarse una licencia por maternidad y a tener descansos diarios para amamantar al bebé durante la jornada.

Se acerca el Día de la Madre , una fecha en la que muchos hijos aprovechan para devolver tan solo un poco del inmenso amor que las mamás les dan a diario desde su nacimiento.

Además de ser un día en el que las familias celebran y agradecen a las mamás por su constante entrega y cariño, con el tiempo esta también se convirtió en una jornada importante para medir el consumo comercial en el país. De hecho, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el comercio minorista en esta fecha cayó un 0,9% en 2024 .

Más allá del nexo comercial, es una excelente fecha para recordar a las flamantes madres y quienes están a punto de serlo dos derechos fundamentales relacionados con el trabajo que se aseguran en la Argentina. Se trata de la licencia por maternidad y el derecho a la lactancia en la vuelta al trabajo.

Según el portal oficial del gobierno argentino , las trabajadoras tienen derecho a tener una licencia por maternidad de 90 días corridos , que se deberán tomar completos de manera obligatoria, sin importar si el parto se adelanta.

“Durante la licencia, la ANSES paga a la trabajadora la Prestación por Maternidad (una de las asignaciones familiares previstas), que equivale al sueldo que cobra de manera habitual”, se explica en la página web. Sin embargo, el empleador se lo debe pagar hasta que la licencia se haga efectiva.

Cómo tramitar la licencia por maternidad

Para poder obtener una licencia por maternidad, en primer lugar, la trabajadora deberá acercar un certificado médico que confirme el embarazo. Asimismo, se deberá notificar el período en el que transcurrirá la licencia, ya sean 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto o 30 días antes y 60 días después.

Por otro lado, para obtener la Asignación por Maternidad, las futuras madres deberán acercarse a alguna de las oficinas del organismo. Allí, tendrán que presentar el certificado médico que informa el embarazo y un conjunto de documentación que deben completar con sus empleadores.

Lactancia materna y regreso al trabajo

lactancia.jpg

Según la página oficial del Ministerio de Salud, la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo garantiza que “toda madre pueda disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado”.

En caso de que el bebé no esté cerca o no se lo pueda acercar al lugar de trabajo, las madres “pueden acumular esas horas de descanso y trabajar una hora menos al día durante el período estipulado”, según la ley mencionada. Además, según cada jurisdicción del país, ellas también podrán acceder a beneficios adicionales.

Por qué se celebra el Día de la Madre

Día de la madre

Las razones por las que se conmemora esta importante fecha son varias, según cada país y sus tradiciones. En el caso de Argentina, esta se relaciona con el Día de la Divina Maternidad de María, fecha establecida por el Papa Pío XI en 1931. A pesar de que en un principio se conmemoraba el 11 de octubre, la Iglesia decidió promoverla al tercer domingo del mes.

El Gobierno de José Félix Uriburu decidió sumarse a esta iniciativa y declaró al domingo más cercano a esa fecha como el Día de la Madre. Sin embargo, con los años y los cambios de costumbres, esta también se trasladó al tercer domingo de octubre.

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina

Como bien se explicó anteriormente, el Día de la Madre en Argentina se celebra durante el tercer domingo de este mes, que este año corresponde al día 19 de octubre.

Por otro lado, otros países tienen fechas distintas para conmemorar a las mamás, como por ejemplo, en países como Estados Unidos, Brasil y Alemania se festeja el segundo domingo de mayo.