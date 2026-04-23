Cunas de miles de millones: la insólita fortuna de las 5 familias más ricas de todo el mundo

Este ranking llama la atención por la magnitud de las cifras y revela cómo ciertos clanes mantienen su estatus a lo largo de las generaciones.

El mapa económico de mundo no solo está marcado por las grandes empresas, sino también por los apellidos que acumulan riqueza desde hace décadas, o incluso siglos. Estas dinastías lograron mantener su fortuna de miles de millones a través de las crisis con negocios que pasan por las distintas generaciones y continúan vigentes.

Aunque sea difícil de creer, estos no son casos aislados , ya que se trata de grupos familiares que consolidaron diversas estructuras financieras complejas. Sus ingresos provienen de sectores como el comercio, la energía o el lujo, lo que les permite mantener esas cifras tan altas que parecen ser de fantasía.

La familia Walton encabeza el ranking con un patrimonio de 432.400 millones de dólares . Su riqueza es gracias a la creación y el éxito d e Walmart , la cadena minorista fundada en 1962 en Estados Unidos. Hoy, los herederos directos conservan su participación decisiva en la compañía. A esto se le suman todas las inversiones en distintos rubros , lo que permite que el capital familiar siga creciendo y el negocio se expanda por el resto del mundo.

Al Nahyan

Con una fortuna estimada en 323.900 millones de dólares, la familia Al Nahyan ocupa el segundo lugar. Este grupo lidera Abu Dabi y controla gran parte de los recursos energéticos del emirato. Su éxito se debe al manejo de las reservas de petróleo, que a su vez se combina con las diversas inversiones administradas a través de fondos soberanos. Esa estrategia es la que permite que la familia sostenga su peso económico en distintos mercados hasta el día de hoy.

Al Thani

La familia gobernante de Qatar reúne alrededor de 172.900 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos es el gas natural, uno de los recursos más importantes del país. A lo largo de los años, el clan amplió su alcance mediante participaciones en empresas internacionales. A parte de eso, también administra activos financieros que fortalecen su posición fuera del sector energético y el nivel de su billetera.

Hermès (Dumas)

El apellido Dumas, vinculado a la firma Hermès, acumula una fortuna de 170.600 millones de dólares. Esta importante casa de moda mantiene su prestigio gracias a los productos exclusivos que ofrece y su fama en la cultura popular, ya que es lucida por modelos y actrices. A pesar del paso de los años, la empresa sigue bajo control familiar, algo que cada vez se ve menos en marcas de esta magnitud. Su nombre está inspirado en el dios olímpico mensajero en la mitología griega, hijo de Zeus y la ninfa Maya.

Koch

La familia Koch posee 148.500 millones de dólares. Su riqueza proviene de Koch Industries, un conglomerado privado centrado en la energía, los químicos y los bienes de consumo. A lo largo del tiempo, la compañía se expandió con adquisiciones y nuevos negocios, lo que le permite generar ingresos anuales superiores a los $125.000 millones de dólares y brindando empleo a más de 120.000 personas.