Del éxito a la ruina en el mundo cripto: ostentó una fortuna de 6 mil millones, pero se quedó sin nada por fraude

Un genio de las matemáticas pasó de amasar miles de millones en criptomonedas a enfrentar juicios por fraude y colaborar con la justicia.

Gary Wang, exsocio de Sam Bankman-Fried y cerebro técnico de FTX, cayó de la cima de los Millones en criptomonedas al banquillo judicial.

En el área de las criptomonedas, donde los millones cambian de manos en segundos, las historias de riqueza y quiebra estrepitosa se multiplican. El caso de Gary Wang, un joven genio de las matemáticas y cofundador de FTX, expone cómo un imperio digital puede desmoronarse en cuestión de meses.

Lo que parecía un triunfo indiscutible en la industria tecnológica terminó convertido en un ejemplo de traición, juicios y fraudes. De ser uno de los multimillonarios más jóvenes de Forbes, Wang pasó a los tribunales acusado de participar en uno de los mayores escándalos financieros de Estados Unidos.

68c281adc8cc8 De los lujos en Bahamas a la caída total: perdió Miles de Millones en criptomonedas y hoy coopera para evitar la cárcel.

Una idea de miles de millones: la historia de Gary Wang con FTX Gary Wang, graduado en Matemáticas e Informática en el MIT y exingeniero de Google, unió fuerzas con Sam Bankman-Fried en 2019 para crear FTX, una de las plataformas de intercambio de criptodivisas más populares del mundo. Su talento técnico resultó clave: fue responsable del código base que permitió escalar la empresa a millones de usuarios en tiempo récord.

Su ascenso fue meteórico. En 2022, Wang figuraba entre los más ricos de Forbes, con una fortuna de más de 5.900 millones de dólares, gracias a su participación en FTX y su token nativo FT. Sin embargo, esa riqueza estaba directamente atada al destino de la compañía.

FTX creció con agresividad, invirtiendo en mansiones en Bahamas, publicidad en eventos deportivos y una imagen de solidez que atrajo la confianza de inversores y celebridades. Pero tras esa fachada, según se reveló más tarde, se escondía un manejo irregular de los fondos de clientes. La caída llegó en noviembre de 2022, cuando se destapó que miles de millones habían sido desviados hacia Alameda Research, el fondo hermano de FTX, también creado por Wang y Bankman. La confianza se evaporó y el colapso fue inmediato. De multimillonario a cooperar con la policía para evitar la cárcel Tras declararse culpable de fraude y conspiración, Wang optó por colaborar con las autoridades de EE.UU. Su testimonio resultó fundamental en el juicio contra Bankman-Fried, a quien señaló como responsable de ordenar modificaciones en el código para beneficiar a Alameda. Gracias a esa cooperación, el juez evitó enviarlo a prisión. En cambio, Wang trabaja junto al Departamento de Justicia en el desarrollo de herramientas para detectar fraudes financieros y expresó públicamente su arrepentimiento. Hoy, lejos de los lujos de Bahamas, intenta rehacer su vida mientras colabora en el proceso de quiebra de FTX.

