No compres máquinas caras: este invento transforma tu casa en un gimnasio profesional

Una solución portátil y adaptable promete cambiar la forma en la que te ejercitas, sin ocupar mucho espacio ni gastar fortunas.

Entrenar dentro de casa dejó de ser algo improvisado. En los últimos años crecieron propuestas de equipamiento para quienes buscan hacer actividad física sin tener que usar una habitación completa para equipos voluminosos. Entre las opciones más buscadas apareció un invento que permite reemplazar aparatos costosos c on una estructura muy básica .

Este desarrollo busca resolver un problema que tienen las personas que compran bancos, discos o máquinas enormes que terminan ocupando espacio y después no se usan. Para eso, se diseñó un sistema portátil que te permite aprovechar elementos que ya forman parte de tu entrenamiento .

Muchos eligen entrenar en casa por una cuestión de tiempos y comodidad.

El sistema Hyperbell , desarrollado por la firma Jayflex Fitness, funciona como un accesorio de poleas adaptable a las mancuernas tradicionales. Su propuesta consiste en transformar pesas comunes en una estación de entrenamiento mucho más completa, sin necesidad de incorporar máquinas grandes.

El kit se conecta a las mancuernas mediante abrazaderas ajustables y permite realizar ejercicios similares a los de las máquinas de cable que suelen encontrarse en los gimnasios comerciales. La instalación demora 10 segundos y no requiere de herramientas adicionales.

Este invento no solo ahorra espacio, también dinero, ya que una máquina de poleas profesional puede superar los u$s3.000, además de exigir espacio y montaje complejo. Por su parte, este sistema aprovecha las mancuernas ya disponibles y suma nuevas variantes de trabajo muscular con una inversión mucho menor.

El accesorio también apunta a quienes entrenan en departamentos o ambientes reducidos. Todo el equipo entra en un bolso y puede guardarse después de cada rutina. Además, el dispositivo permite ejercicios de pecho, espalda, hombros, brazos y piernas mediante diferentes ángulos de tracción, algo muy difícil de hacer con mancuernas convencionales.

Hyperbell Cable Este invento te permite entrenar mejor mientras se ocupa menos espacio. Gentileza - Hyperbell/Jayflex Fitness

Las características de este accesorio

Hyperbell fue diseñado para soportar hasta 45 kilos de carga total, equivalentes a 100 libras. La marca informa que el sistema pasó pruebas de resistencia en entrenamientos intensos y repetitivos. El kit incluye dos agarres para polea, una barra recta, dos cables de distintas longitudes (70 y 90 pulgadas), ganchos metálicos, correa de fijación y una abrazadera principal compatible con múltiples modelos de mancuernas.

Según los datos publicados por la empresa, el sistema admite mangos de hasta 3,8 centímetros de diámetro y requiere un largo mínimo de agarre de 11,4 centímetros. Puede adaptarse a pesas hexagonales, ajustables y recubiertas de goma de distintas marcas. Entre los modelos compatibles están las líneas como Bowflex SelectTech 552, CORE Fitness, JaxJox, Peloton y Snode.

A diferencia de las máquinas tradicionales, el sistema puede llevarse de viaje o instalarse en distintos puntos de anclaje superiores, como barras de dominadas fijas. La empresa también ofrece garantía de dos años y un período de devolución de 30 días. Según la información comercial difundida por la marca, más de 100.000 clientes adquirieron productos de la compañía y el accesorio mantiene una valoración promedio de 4,3 sobre 5 basada en 8.414 reseñas.

Entrenar con poleas Este invento te permite entrenar distintas partes del cuerpo con un solo artefacto. Magnific

Los beneficios del entrenamiento con poleas

Las poleas forman parte del entrenamiento de fuerza desde hace siglos y principal ventaja consiste en modificar la dirección de la resistencia y trabajar músculos desde distintos planos de movimiento. Con pesos libres, el esfuerzo depende exclusivamente de la gravedad, pero las poleas permiten variar trayectorias y generar firmeza durante todo el recorrido del ejercicio.

Ese detalle favorece una activación muscular más precisa, razón por la que muchos entrenadores las recomiendan para fortalecer zonas específicas o complementar rutinas. Además, las poleas permiten movimientos más controlados y ayudan a trabajar músculos estabilizadores que muchas veces quedan relegados en ejercicios convencionales.

Al permitir cambiar ángulos y posiciones, se evita la monotonía y mantiene el estímulo muscular activo durante más tiempo, ya que las poleas permiten trabajar fibras musculares desde distintas orientaciones, lo que hace que un mismo grupo muscular pueda recibir estímulos diferentes según la altura y dirección del cable.