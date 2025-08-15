Descubrió las criptomonedas a través de un juego online y hoy cuenta con una fortuna de miles de millones: quién es Fred Ehrsam







De jugador online a referente global: cómo Fred Ehrsam convirtió su pasión en una fortuna de miles de millones gracias a las criptomonedas.

Fred Ehrsam convirtió su pasión por los videojuegos en la puerta de entrada a un imperio de criptomonedas que vale miles de millones.

En el universo de las criptomonedas, algunos nombres se convirtieron en sinónimo de éxito. Entre ellos destaca Fred Ehrsam, un emprendedor que transformó su pasión por los videojuegos en un imperio que hoy vale miles de millones. Su historia combina visión, riesgo y una habilidad única para detectar oportunidades digitales.

El camino de Ehrsam es prueba de que las ideas innovadoras pueden nacer en los lugares más inesperados. Desde las dinámicas virtuales de World of Warcraft hasta las grandes ligas financieras, construyó una trayectoria que lo llevó a fundar una de las compañías más influyentes del mundo cripto.

Fred Ehrsam-2.avif Fred Ehrsam pasó de los mundos virtuales a los negocios reales, acumulando una fortuna de miles de millones con su apuesta por las criptomonedas. Del World of Warcraft a la fortuna en criptomonedas: la historia de Fred Ehrsam El emprendedor nació en Boston en 1988 y creció en Concord, Massachusetts. Durante su adolescencia, acumuló miles de horas frente a World of Warcraft, un juego que no solo le ofreció entretenimiento, sino también su primer contacto con el concepto de monedas digitales. Esa experiencia despertó en él un interés por la economía virtual que marcaría su futuro.

Tras graduarse en Ciencias de la Computación y Economía en la Universidad de Duke, inició su carrera en Goldman Sachs como operador de divisas. Sin embargo, el descubrimiento de bitcoin cambió sus prioridades. Inspirado por un artículo académico, comenzó a invertir y a explorar el potencial de las criptomonedas en su tiempo libre.

En 2012, junto a Brian Armstrong, cofundó Coinbase, una plataforma que buscaba simplificar la compra y venta de activos digitales. El proyecto creció de forma vertiginosa, atrayendo millones de usuarios y generando alianzas con gigantes como Dell y Expedia. Para 2015, Coinbase ya operaba en varios países y se posicionaba como líder del sector.

Aunque dejó su puesto operativo en 2017, Ehrsam mantuvo un rol clave en la junta directiva y una participación accionaria importante. Luego, en 2018, cofundó Paradigm, una firma de inversión especializada en criptomonedas y Web3, que hoy maneja miles de millones de dólares en activos y ha financiado decenas de startups. Miles de millones: el patrimonio de Fred Ehrsam En agosto de 2025, la fortuna de Fred Ehrsam se estima en 3.600 millones de dólares, ubicándolo entre las personas más ricas del planeta. Su patrimonio ha experimentado altibajos, alcanzando picos extraordinarios durante el auge del mercado cripto y resistiendo las caídas más bruscas gracias a inversiones estratégicas. Más allá de las cifras, Ehrsam se ha consolidado como un referente en el mundo de las criptomonedas. Su visión de futuro, combinada con un instinto para detectar tendencias emergentes, lo mantiene como uno de los protagonistas más influyentes de la economía digital global.

