Pasó de ciclista a líder de un imperio de miles de millones: quién es Igor Makarov

Es uno de los empresarios más fuertes del mundo, ha logrado miles de millones, pero inició su carrera como un gran deportista.

Logró forjar un imperio de millones, pero antes era una figura destacada del deporte en su país. IgorMakarov.org

Los deportes y los negocios no suelen mezclar a sus protagonistas, ya que son varios los casos de atletas que han logrado generar miles de millones sin la necesidad de involucrarse en grandes negocios. Pero también están los que sí se han arriesgado y han tenido éxito.

Igor Makarov es palabra mayor en el ciclismo de la vieja Unión Soviética, y si bien hoy se considera chipriota antes que ruso, todos destacan su labor en el mercado energético. Ahí, ha logrado construir uno de los imperios más fuertes que se hayan visto.

Igor Makarov Forbes Makarov es una figura destacada en el deporte, pero ha logrado forjar un gran imperio en el mundo de los negocios. Crédito: Forbes La historia de Igor Makarov y cómo se convirtió en multimillonario Nacido en 1962, sus primeros pasos en el ámbito público los dio como parte del equipo nacional de ciclismo de la URSS, logrando destacarse tanto a nivel nacional como internacional. Es considerado un Maestro Deportivo, al punto que llegó a presidir la Federación Rusa de Ciclismo de 2010 a 2016, antes de renunciar a la ciudadanía. También forma parte del Comité de Gestión de la Unión Ciclista Internacional desde 2011.

Pero más allá del deporte, el verdadero talento de Makarov está en el mundo de los negocios, dónde ha logrado crear en la década del 90 uno de los imperios energéticos que han impactado en los miles de millones que tiene de patrimonio. En 1992, fundó ITERA, un importante grupo que produce gas natural.

Inició los 2000 como dueño de la cuarta compañía de gas natural más grande del mundo. Actualmente, ITERA ha logrado fusionarse con éxito con Rosneft y lleva el nombre de ARETI, logrando monopolizar el mercado y convertirse en un verdadero gigante de la industria energética. Pese a las sanciones por la guerra entre Rusia y Ucrania, posterior a renunciar a su nacionalidad, logró salir impune tras las trabas de Reino Unido y actualmente ha logrado evitar ese mismo problema en Australia y Nueva Zelanda.

Miles de millones: el patrimonio de Igor Makarov Distintos medios especializados señalan que actualmente el patrimonio de Igor Makarov se sitúa en los 2.1 mil millones de dólares. Si bien reside en Chipre desde 2011, la mayoría de su vida la hizo en Rusia, dónde controlaba la mayoría de sus operaciones antes de que estalle el conflicto. Creó la fundación Makarov, dónde apoya el bienestar infantil y ha logrado presentar grandes apoyos económicos a distintos entes. Ha ayudado a distintas causas, entre ellas la subvención para construir una Clínica de Autismo para adultos en Mount Sinai. Gracias a su ayuda, el Hospital Infantil Joe DiMaggio ha logrado recaudar 700 mil dólares y se muestra constantemente en esta clase de eventos, mostrando su lado filántropo.

