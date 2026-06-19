Deuda de u$s500 millones: la histórica cadena con casi 60 años de trayectoria que se declaró en quiebra

La firma está pasando por una profunda reestructuración financiera y puso en marcha un drástico plan para reducir gastos.

Una de las compañías más reconocidas del sector náutico en Estados Unidos está pasando por uno de los momentos más delicados de su historia. Después de décadas de expansión y liderazgo comercial, la empresa inició un proceso judicial para reorganizar sus finanzas y evitar un colapso definitivo .

Se trata de West Marine , una marca especializada en productos para embarcaciones, pesca y actividades recreativas acuáticas que durante años dominó este mercado. El problema es que la firma arrastra una carga económica pesada y ya confirmó el cierre de decenas de sucursales como parte de un plan de supervivencia .

West Marine nació en 1968 gracias al ingeniero eléctrico Randolph Repass, quien empezó un pequeño emprendimiento de venta de cuerdas náuticas desde un garaje en Sunnyvale, California.

En aquel entonces, la empresa llevaba el nombre de West Coast Ropes . Con el paso de los años, Repass detectó una oportunidad de negocio, los propietarios de embarcaciones buscaban un lugar donde adquirir todo el equipamiento necesario sin recorrer varios comercios, lo que impulsó la ampliación de su catálogo .

En 1977, tras la compra de los activos de una compañía llamada West Products, la empresa adoptó oficialmente el nombre de West Marine Products. En 1987 lanzó un catálogo de ventas por correo que rápidamente se convirtió en una referencia para los aficionados a la navegación. El crecimiento continuó en los años siguientes y en 1991 abrió sus primeras sucursales en Florida y Maryland, lo que le permitió expandir su presencia desde la costa oeste hacia todo el territorio estadounidense.

En 1996 absorbió a E&B Marine, uno de sus principales competidores, operación que fortaleció su liderazgo y la posicionó como la cadena minorista náutica más importante del país. La compañía también inauguró una enorme tienda en Fort Lauderdale, Florida, en 2011. El local cuenta con más de 4.600 metros cuadrados y se convirtió en uno de los principales centros comerciales marítimos.

En 2017 dejó de cotizar en bolsa tras ser adquirida por Monomoy Capital Partners y cuatro años después, en abril de 2021, pasó a manos de L Catterton, uno de los fondos de inversión especializados en consumo más importantes del mundo. En noviembre de 2025 Paulee Day se transformó en la primera mujer en ocupar el cargo de directora ejecutiva de la empresa, lo que fue un dato histórico para la marca.

West Marine La histórica marca se enfrenta a uno de sus peores momentos. Gentileza - Shorebeat

Deudas de millones: los motivos de la quiebra

La situación financiera empezó a deteriorarse hace varios años. Según la documentación presentada ante la Justicia estadounidense, la compañía acumuló deudas muy difíciles de sostener. West Marine se presentó bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Delaware el 17 de mayo de 2026, una herramienta legal que permite reorganizar las finanzas sin tener que detener completamente la actividad comercial.

De todas formas, los registros judiciales muestran cifras alarmantes. La empresa declaró activos estimados de entre u$s500 millones y u$s1.000 millones, mientras que sus pasivos se ubican dentro del mismo rango. Además, las obligaciones financieras totales son de u$s549 millones entre compromisos garantizados y no garantizados.

La compañía también informó que posee más de 100.000 acreedores. Entre ellos sobresale Garmin International, que reclama un saldo pendiente de u$s8,57 millones. De todas formas, el deterioro económico responde a varios factores que se acumularon durante los últimos años:

Interrupciones persistentes en la cadena global de suministros.

Aumento sostenido de la inflación.

Incremento en los precios del combustible diésel.

Eventos climáticos extremos que afectaron las temporadas de navegación.

Menor gasto de los consumidores en actividades recreativas.

A esto se le sumó una extensa red de contratos inmobiliarios difíciles de sostener. West Marine mantenía 200 contratos de alquiler y desembolsaba más de u$s55 millones anuales en arrendamientos. Frente a este escenario, la empresa diseñó un plan para reducir más de u$s300 millones de deuda y estabilizar su estructura financiera.

Quiebra bancarrota Los números actuales de la empresa son muy malos. Freepik

Por qué cerraron decenas de tiendas

El recorte operativo es una de las medidas más drásticas de la reestructuración, West Marine confirmó el cierre definitivo de 59 sucursales distribuidas en 23 estados. La reducción equivale a casi el 30% de su red comercial, pero la decisión se tomó para dejar de sostener los puntos de venta con bajo rendimiento económico.

Entre los estados afectados aparecen Florida, California, Michigan, Maryland, Washington, Carolina del Sur, Nueva York y Ohio. En Washington, por ejemplo, cerrarán cinco establecimientos ubicados en Bellingham, Bremerton, Everett, Port Townsend y Spokane.

Antes de bajar sus persianas, muchos locales van a llevar a cabo ventas de liquidación que podrían extenderse hasta agosto o septiembre de 2026. A pesar de este fuerte ajuste, la empresa no desaparecerá, ya que conservará 200 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico, además de sostener su plataforma digital y su aplicación móvil.

El 3 de agosto de 2026 se realizará la audiencia de venta de activos y la compañía espera completar la reorganización antes del 20 de agosto de este mismo año. El desafío ahora será recuperar la estabilidad económica y adaptarse a un mercado que cambió por completo.