Día de la Madre: bancos lanzan descuentos de hasta 40%, reintegros y 24 cuotas sin interés

El Día de la Madre 2026 se celebrará el domingo 18 de octubre y los bancos ya lanzaron promociones especiales para impulsar el consumo. Hay beneficios en indumentaria, perfumería, gastronomía, tecnología, supermercados y turismo, con reintegros, descuentos y financiación de hasta 24 cuotas sin interés.

El Día de la Madre es una de las fechas comerciales más importantes del año y las entidades financieras salieron a competir con una amplia batería de promociones. Los beneficios incluyen pagos con tarjetas de crédito, débito, QR, MODO, NFC y billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay. A continuación, el detalle banco por banco de los descuentos, reintegros y cuotas sin interés disponibles para comprar regalos antes del domingo 18 de octubre.

Del jueves 8 al sábado 10 de octubre , Banco Macro ofrecerá beneficios exclusivos con MODO, MODO NFC, Apple Pay y Google Pay en shoppings, comercios de indumentaria y calzado, y perfumerías adheridas .

Los clientes con tarjetas de crédito Macro accederán a 20% de ahorro , sin tope de devolución. Para Platinum Macro , el beneficio será de 25% de ahorro , también sin tope; mientras que los clientes Macro Selecta tendrán 30% de ahorro , sin tope. Además, se podrá pagar en hasta 12 cuotas sin interés .

En gastronomía , el domingo 18 de octubre , con MODO QR y NFC , habrá 10% de ahorro para tarjetas de crédito Macro, con tope de $10.000 por usuario ; 20% para Platinum Macro, con tope de $20.000 ; y 30% para Macro Selecta, con tope de $30.000 .

Banco Ciudad tendrá descuentos de hasta 30% y financiación sin interés en indumentaria, perfumerías, librerías y Tienda Ciudad . Desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de octubre , la entidad ofrece 30% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, pagando con QR a través de Buepp o App Ciudad con tarjetas de crédito del banco. Aplica en marcas como Ver, Yagmour, Montagne, Portsaid, Desiderata, XL, Grimoldi y Lázaro .

En las mismas fechas habrá 15% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en perfumerías adheridas, entre ellas Pigmento, Juleriaque, Rouge y Beauty 24. Además, el 7 y 8 de octubre, en librerías como Yenny, Cúspide, El Ateneo, SBS y Kel, se podrá comprar con 20% de descuento, tope de $25.000, y hasta 9 cuotas sin interés. Del 7 al 13 de octubre, en Tienda Ciudad, habrá 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Banco Provincia

Banco Provincia lanzó beneficios especiales por el Día de la Madre, con descuentos, financiación y promociones durante octubre. Uno de los principales beneficios será el 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas por la entidad, los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17 de octubre. La promoción estará disponible en shoppings y comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías, con un tope de reintegro de $40.000 por transacción.

Además, quienes utilicen tarjetas de crédito Mastercard de Banco Provincia podrán acceder a una acción especial en grandes centros comerciales: presentando tickets por un monto acumulado igual o superior a $100.000, recibirán una mochila de regalo. El beneficio estará disponible en Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

A través de Provincia Compras, del 5 al 9 de octubre, habrá hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Luego, del 13 al 18 de octubre, se podrá financiar en hasta 12 cuotas sin interés compras de perfumería, beauty, fitness, moda, bicicletas, parlantes y smartwatches. El programa mesumo también ofrecerá 30% de ahorro en puntos dentro del rubro Madre, entre el 6 y el 9 de octubre.

Banco Credicoop

Banco Credicoop lanzó beneficios en Tienda Credicoop, comercios adheridos, electrodomésticos, turismo, supermercados y marcas seleccionadas, con tarjetas Cabal y pagos a través de MODO.

En Tienda Credicoop, del 5 al 7 de octubre, habrá hasta 24 cuotas sin interés con Cabal en productos seleccionados. Del 8 al 12 de octubre, el beneficio será de hasta 18 cuotas sin interés.

Del 14 al 16 de octubre, la entidad ofrecerá hasta 40% de ahorro y 9 cuotas sin interés en más de 3.500 comercios de todo el país.

Además, todos los días habrá hasta 12 cuotas sin interés en Essen y Frávega, y hasta 18 cuotas sin interés en Coto Electrodomésticos, PSA, Simmons, On City y Coope Hogar. Del 19 al 23 de octubre, habrá hasta 18 cuotas sin interés con Cabal en Turismo Cabal y, todos los días, hasta 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.

En supermercados, con tarjetas Cabal y exclusivo a través de MODO, habrá beneficios por día. Los martes, 30% de ahorro en Coto, Cooperativa Obrera y Supercoop; los miércoles, hasta 25% en Día y otros supermercados adheridos; y los jueves, hasta 30% en Chango Más y mayoristas adheridos. Además, el sábado 17 y domingo 18 de octubre, habrá hasta 40% de ahorro en Coto y Coto Digital, y hasta 30% en Jumbo, Disco, Vea, Diarco, Toledo, Josimar y supermercados del interior.

Banco Nación

Banco Nación tendrá promociones especiales abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO. La entidad ofrecerá reintegros de hasta 30%, con tope de $35.000 por compra, y hasta 20 cuotas sin interés en indumentaria, zapaterías, deportes, librerías, perfumerías, marroquinerías y ópticas, en más de 70 shoppings y 12.000 puntos de venta.

El 9 y 10 de octubre, habrá 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de reintegro de $30.000 por compra, en marcas seleccionadas. Del 12 al 18 de octubre, el beneficio será de 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, con tope de $35.000 por compra.

Además, Tienda BNA+ ofrecerá beneficios adicionales: del 5 al 9 de octubre, en BNA Viajes, se podrán adquirir servicios turísticos nacionales en hasta 12 cuotas sin interés. Del 5 al 11 de octubre, habrá hasta 24 cuotas sin interés en moda, belleza, tecno, electro, hogar, calzado, deporte y bienestar.

BBVA

BBVA tendrá distintas promociones en indumentaria, shoppings, marcas seleccionadas, gastronomía y compras online.

En Zara, los días 10 y 11 de octubre, habrá 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con tope de $50.000, pagando con tarjeta de crédito Mastercard BBVA a través de NFC desde el celular, con billeteras como Apple Pay y Google Pay.

En Shop Gallery, el viernes 9 y sábado 10 de octubre, los clientes podrán acceder a 20% de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés, con tope de $30.000, exclusivo online pagando desde App BBVA con MODO.

Del 15 al 17 de octubre, habrá 30% de reintegro sin tope y 6 cuotas sin interés en shoppings y marcas adheridas. En compras superiores a $250.000, se podrá acceder a 9 cuotas sin interés. Entre las marcas destacadas figuran Dexter, Moov, Lacoste, Levi’s, Portsaid, Desiderata, 47 Street, Sarkany y Paruolo. Además, habrá cuotas en Essen, PSA y marcas de electro, y 20% de reintegro en restaurantes para clientes con Visa Signature asociada a Black+ Travel y Black+ All, con tope de $100.000 por mes.

ICBC

ICBC Argentina ofrecerá beneficios especiales en shoppings adheridos de todo el país. Durante el viernes 16 y sábado 17 de octubre, los clientes podrán acceder a reintegros de hasta 40% y hasta 6 cuotas sin interés.

Además, del 5 al 11 de octubre, ICBC Mall tendrá hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis en productos seleccionados y hasta $40.000 de descuento pagando con MODO en 3 cuotas.

Banco Galicia

Banco Galicia tendrá promociones durante los fines de semana del 10, 11, 17 y 18 de octubre, para clientes Galicia y Galicia Éminent, pagando con tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express.

En indumentaria femenina y accesorios, Galicia ofrecerá 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés. Para Galicia Éminent, el beneficio será de 25% de ahorro sin tope y hasta 12 cuotas sin interés.

En indumentaria deportiva, habrá 20% de ahorro, con tope de $30.000, y hasta 6 cuotas sin interés. Para Galicia Éminent, el beneficio será de 25%, con tope de $50.000, y hasta 12 cuotas sin interés.

En perfumerías, Galicia ofrecerá 10% de ahorro, con tope de $30.000, y hasta 12 cuotas sin interés. Para Galicia Éminent, será 15%, con tope de $50.000, y hasta 12 cuotas sin interés. También habrá beneficios en librerías y hogar, además de una oferta diferencial en electro, con hasta 12 cuotas sin interés para Galicia y hasta 18 cuotas sin interés para Galicia Éminent.

También se suman Farmacity, Simplicity y Get The Look, con beneficios los días 10, 11, 17 y 18 de octubre: 20% de ahorro para Galicia, con tope de $30.000, y 25% para Galicia Éminent, con tope de $50.000, tanto en tiendas físicas como online.