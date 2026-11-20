La compañía estadounidense vestirá al personal de la categoría desde 2027 y desarrollará colecciones exclusivas para los aficionados. La alianza también profundiza la competencia comercial con Adidas.

Nike se convierte en el proveedor oficial de equipamiento de la Fórmula 1a paetir de 2027.

Nike acelera su desembarco en el negocio de la Fórmula 1 con un acuerdo global de largo plazo que podría superar los u$s100 millones anuales . La compañía estadounidense se convertirá en socio oficial y proveedor de ropa y uniformes de la categoría a partir de la temporada 2027, en una alianza que combina patrocinio, desarrollo de productos, innovación tecnológica y nuevas oportunidades comerciales alrededor de uno de los espectáculos deportivos con mayor proyección internacional.

Aunque las compañías no comunicaron oficialmente el monto ni la duración del contrato, las estimaciones iniciales ubican el valor del acuerdo por encima de los u$s100 millones por temporada. De confirmarse esa cifra, se trataría de una de las apuestas comerciales más importantes de Nike dentro del automovilismo y de un nuevo paso en la estrategia de expansión global de la Fórmula 1.

El convenio contempla que Nike vista al personal de la competición durante todos los Grandes Premios del calendario internacional. La marca diseñará uniformes con la identidad de ambas organizaciones y, además, desarrollará colecciones de indumentaria deportiva, calzado y accesorios inspirados en la velocidad, la tecnología y la cultura del automovilismo.

La estrategia no se limitará al suministro de equipamiento. Ambas compañías buscarán transformar los fines de semana de carrera en nuevas plataformas de comercialización, con activaciones, lanzamientos especiales y experiencias destinadas a ampliar el vínculo con los aficionados, tanto dentro como fuera de los circuitos.

El primer anticipo comercial de la alianza llegará antes de su entrada en vigor. Desde este fin de semana, en el marco del Gran Premio de Las Vegas, Nike y la Fórmula 1 presentarán una colección cápsula limitada denominada Nike x Las Vegas Grand Prix. Los productos estarán disponibles en la tienda de Nike ubicada en Caesars Palace y en el F1 Hub de The Venetian Resort Las Vegas.

Otro de los ejes del acuerdo será la F1 Academy, la categoría exclusivamente femenina que busca ampliar la participación de mujeres en el automovilismo. Nike se convertirá en socio oficial de indumentaria deportiva y trabajará directamente con las pilotos para desarrollar productos de alto rendimiento adaptados a las exigencias de la competición.

Elliott Hill, presidente y consejero delegado de Nike, destacó que la velocidad, la competencia y la innovación forman parte de la identidad compartida por ambas organizaciones. Según el ejecutivo, la alianza representa una oportunidad para revitalizar el deporte, respaldar a sus atletas e inspirar a aficionados de todo el mundo.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, consideró que la capacidad de Nike para conectar el deporte con la cultura y el entretenimiento la convierte en un socio estratégico para la próxima etapa de crecimiento de la categoría.

Nike prepara su entrada en el universo de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. X

La disputa comercial con Adidas

El desembarco de Nike también profundiza la competencia entre las dos principales compañías globales de indumentaria deportiva dentro del automovilismo. Mientras la firma de Oregón se asociará directamente con la Fórmula 1, Adidas viene ampliando su presencia a través de acuerdos con distintas escuderías.

La marca alemana alcanzó un contrato con Red Bull por u$s94 millones durante tres temporada. El acuerdo contempla el desarrollo y suministro de indumentaria para el equipo a partir de la próxima temporada.

Adidas también se incorporó al ecosistema de Mercedes en 2025, mediante un contrato plurianual como patrocinador principal y proveedor de indumentaria, aunque las cifras económicas no fueron divulgadas.

A esa estrategia se sumó su desembarco en Audi como socio oficial de ropa deportiva, también bajo un acuerdo multianual cuyos términos financieros permanecen bajo confidencialidad.

De esta manera, la Fórmula 1 se consolida como un nuevo territorio de disputa para las grandes marcas deportivas. La llegada de Nike con un contrato que podría superar los u$s100 millones anuales le permitirá tener presencia directa en toda la estructura comercial de la competición, mientras Adidas busca capitalizar su vínculo con algunas de las escuderías más importantes.

La apuesta también se relaciona con el plan de crecimiento de Nike para los próximos años. La compañía puso en marcha su programa Full Stride Ahead, con el que busca concentrar recursos en disciplinas consideradas estratégicas, entre ellas running, entrenamiento, fútbol, básquetbol y actividades al aire libre.

En ese contexto, la empresa proyecta sumar u$s5.000 millones de facturación entre 2027 y 2031, de acuerdo con las estimaciones difundidas sobre su estrategia comercial. La Fórmula 1 aparece como una plataforma adicional para ampliar su alcance, conectar con nuevas audiencias y trasladar su marca a un mercado en el que el deporte, el entretenimiento, la moda y el consumo tienen cada vez más puntos de contacto.

El acuerdo comenzará formalmente en 2027, pero su alcance excede la provisión de uniformes: Nike busca convertir a la Fórmula 1 en un nuevo canal global de negocios, mientras la categoría incorpora a uno de los gigantes del marketing deportivo a su estructura comercial.