Día de la Madre: por qué el mejor regalo es cuidar su salud mental y bienestar emocional

La maternidad puede estar atravesada por ansiedad, depresión y culpa. Cómo reconocer las señales de alerta y por qué pedir ayuda es fundamental.

El bienestar emocional de las madres también es parte del cuidado familiar: detectar a tiempo la ansiedad y la depresión permite buscar ayuda profesional.

El Día de la Madre suele estar asociado a los regalos, los encuentros familiares y los homenajes. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para poner el foco en un aspecto que muchas veces queda relegado: la salud mental y el bienestar emocional de quienes ejercen la maternidad.

Durante el embarazo y el puerperio, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres puede atravesar algún problema de salud mental o emocional. La ansiedad y la depresión se encuentran entre las manifestaciones más frecuentes, aunque estos problemas también pueden aparecer en etapas posteriores de la maternidad.

Distintos estudios estiman que entre el 15% y el 20% de las mujeres atraviesan algún problema de salud mental durante el embarazo o el puerperio. Esto significa que alrededor de una de cada cinco puede experimentar dificultades emocionales en esta etapa.

La depresión es una de las afecciones más frecuentes, pero no es la única. También puede aparecer trastornos de ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico y preocupaciones intensas que interfieren con la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud también advierte que los problemas de salud mental perinatal constituyen un desafío relevante para la salud de las madres y sus hijos.

Por eso, el malestar emocional durante el embarazo o después del nacimiento no debería interpretarse simplemente como una consecuencia inevitable de la maternidad. Detectarlo a tiempo permite acceder a acompañamiento y tratamiento, y puede contribuir al bienestar tanto de la madre como del bebé.

La culpa y las expectativas: los mayores obstáculos para pedir ayuda a tiempo

Uno de los principales obstáculos para consultar es la idealización de la maternidad. La expectativa de que una madre debería sentirse permanentemente feliz, disponible y capaz de afrontar cualquier dificultad puede hacer que muchas mueres oculten o minimicen lo que les sucede.

A esto se suma la culpa. Algunas mujeres relegan sus propias necesidades y sienten que no deberían experimentar emociones negativas frente a los cambios y desafíos del embarazo, el posparto y la crianza. También puede aparecer la idea de que el malestar desaparecerá solo o que es posible resolverlo sin ayuda profesional.

Hablar de estos sentimientos y consultar con un profesional de la salud mental no significa fallar como madre. Por el contrario, reconocer que algo no está bien puede ser el primer paso para recibir el acompañamiento necesario y evitar que los síntomas se profundicen.

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Por qué "cuidar a la que cuida" es el desafío fundamental de la maternidad actual

La expresión “cuidar a la que cuida” resume una necesidad que muchas veces queda en segundo plano: el bienestar de la madre también forma parte del cuidado familiar. Contar con espacios para descansar, pedir ayuda, expresar emociones y compartir responsabilidades puede reducir el aislamiento y facilitar la detección temprana de problemas.

El acompañamiento no tiene que recaer exclusivamente sobre la mujer. La pareja, familiares, amigos y profesionales de la salud pueden colaborar para que la madre tenga momentos de descanso y pueda hablar sobre aquello que le preocupa sin sentirse juzgada.

Además, cuidar la salud mental durante la maternidad no significa esperar a que aparezca un trastorno. La prevención, el acceso a información confiable y la posibilidad de hablar sobre las emociones forman parte de un abordaje integral que puede favorecer tanto a la madre como al niño.

Cómo detectar la ansiedad y la depresión materna

Entre las señales que pueden indicar que es necesario consultar aparecen la tristeza persistente, la pérdida de interés o placer, sentimientos intensos de culpa, fatiga, dificultades para concentrarse y cambios en el sueño o el apetito. En el caso de la ansiedad pueden presentarse preocupaciones excesivas, angustia, crisis de pánico o una sensación constante de alerta.

No todas las madres experimentan los síntomas de la misma manera y la presencia de uno de ellos no significa necesariamente que exista un trastorno. Lo importante es prestar atención cuando el malestar es intenso, persiste en el tiempo o empieza a afectar las actividades cotidianas, los vínculos o la capacidad de disfrutar.

Ante estas situaciones, es recomendable consultar con un profesional de salud para evaluar qué está ocurriendo y definir el acompañamiento adecuado. Los trastornos mentales perinatales pueden tratarse y existen intervenciones eficaces, por lo que pedir ayuda a tiempo es una parte fundamental del cuidado.