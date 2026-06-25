Dolce & Gabbana y Barbour lideran una nueva ola de desembarcos internacionales en Argentina + Agregar ámbito en









La apertura del primer local de Dolce & Gabbana en el país y el regreso de Barbour se suman a las marcas internacionales que apuestan al mercado argentino.

Barbour desembarcó con un enorme local en Retiro.

Grandes marcas internacionales vuelven a poner a Argentina en el radar. La llegada de firmas extranjeras y el regreso de otras que habían abandonado el país muestran un renovado interés por un mercado que busca recuperar atractivo para el consumo y la expansión comercial.

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Las incorporaciones más recientes son dos nombres de peso en el universo de la moda internacional. Por un lado, la casa italiana de lujo Dolce & Gabbana inauguró su primera tienda en Argentina con un espacio de 216 metros cuadrados en Patio Bullrich. Se trata del desembarco oficial de una de las marcas más emblemáticas del segmento premium, que hasta ahora no tenía presencia directa en el país. A diferencia de otras experiencias que suelen desarrollarse mediante licenciatarios locales, la firma italiana eligió operar de manera directa, una señal que el sector interpreta como una apuesta de largo plazo por el mercado argentino y por el crecimiento del consumo de alta gama.

La otra gran novedad es el regreso de Barbour, la histórica marca británica. Tras más de una década fuera del país, la compañía volvió con un local en la zona de Plaza San Martín, en Retiro. Desarrollado junto a Olympea Group, demandó una inversión de u$s700.000 y se convirtió en el más grande de la marca en América Latina.

Un fenómeno que trasciende al lujo La reaparición de marcas internacionales no se limita al segmento premium. En distintos rubros comienzan a observarse nuevas apuestas comerciales que buscan captar a un consumidor que vuelve a tener mayor acceso a productos globales.

Entre los anuncios más recientes figura Lucky Brand, la firma estadounidense especializada en denim fundada en Los Ángeles. La compañía confirmó su llegada al país de la mano del grupo argentino Oxford, uno de los principales operadores locales de marcas de indumentaria.

También continúa expandiéndose Decathlon, el gigante francés de artículos deportivos. Otra incorporación destacada es Maje, la marca francesa de moda femenina perteneciente al grupo SMCP. Con presencia en las principales capitales de la moda mundial, la firma apuesta al segmento de lujo accesible. Desde Brasil también llegan nuevas propuestas. Es el caso de Farm Rio, una de las marcas de indumentaria más reconocidas del país vecino, famosa por sus estampados coloridos y su identidad vinculada al estilo de vida carioca. Su desembarco a fines de 2025 busca capitalizar el creciente interés de los consumidores argentinos por esta marca. Del fast fashion al consumo masivo Por su parte, la británica Superdry también volvió a ganar presencia en Argentina. La marca, que combina diseño urbano con influencias deportivas y japonesas, forma parte de la lista de firmas internacionales que buscan recuperar terreno en el país tras varios años de retracción. En paralelo, continúa la expansión de Miniso, la cadena asiática de productos para el hogar, tecnología, belleza y entretenimiento. La empresa viene acelerando la apertura de locales en distintos puntos del país y se convirtió en uno de los casos más visibles de crecimiento dentro del segmento de consumo masivo, con largas colas en sus locales durante su inauguración. La llegada de estas compañías refleja un cambio de expectativas sobre la economía argentina. Aunque el consumo aún enfrenta desafíos y continúa mostrando señales mixtas, las marcas globales parecen estar apostando a una recuperación gradual del mercado.

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