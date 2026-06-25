El Gobierno subasta un estratégico terreno en una zona clave de CABA: cómo es y cuánto cuesta

El predio, ubicado sobre las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, tiene más de 1.150 metros cuadrados y será subastado el próximo 13 de agosto.

El Gobierno nacional avanzará con una nueva subasta de bienes públicos en la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pondrá a la venta un terreno ubicado en la esquina de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo, con un precio base de u$s 4.332.155 .

La operación se realizará bajo la modalidad de subasta pública electrónica y la puja virtual tendrá lugar el 13 de agosto a las 14 a través de la plataforma Comprar.

El inmueble está ubicado en Av. Córdoba 5405/11 y cuenta con una superficie total de 1.155,72 metros cuadrados. Según la descripción oficial, se trata de un terreno baldío que presenta construcciones abandonadas y parcialmente destruidas, sin superficie cubierta utilizable y con sectores donde se registra la presencia de malezas y vegetación crecida.

A pesar de su estado actual, se trata de una de las parcelas con mayor potencial de desarrollo que saldrán a remate este año debido a su ubicación. El lote posee frente tanto sobre la avenida Córdoba como sobre Juan B. Justo, dos de las principales arterias de la Ciudad, y se encuentra frente al viaducto elevado del ferrocarril San Martín.

El predio está emplazado en una zona de fuerte crecimiento inmobiliario y comercial, en el límite entre Villa Crespo, Palermo y Chacarita. Se trata de un área que está evidenciando un boom de nuevos proyectos de vivienda y con un peso inmobiliario cada vez mayor.

Sin embargo, la venta de este terreno implicó previamente una modificación administrativa. Mediante la Resolución 78/2026 el inmueble fue desafectado de la órbita de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), organismo al que había sido asignado. Esa decisión permitió reincorporar el terreno al patrimonio administrado por la AABE y habilitar su posterior comercialización.

La subasta se enmarca en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de desprenderse de inmuebles estatales considerados subutilizados u ociosos para obtener recursos y reducir los costos de mantenimiento. Desde el inicio de la gestión, la AABE viene impulsando distintos procesos de venta de terrenos, edificios y predios públicos en distintos puntos del país.

Subastan terrenos ferroviarios

Paralelamente, la semana pasada se incorporó a subasta otro terreno cercano. Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA), la sociedad estatal encargada de administrar y comercializar inmuebles vinculados al sistema ferroviario, sumó a su calendario un terreno estratégico en Palermo que esperan que capte el interés de desarrolladores inmobiliarios.

La operación involucra dos parcelas ubicadas sobre la avenida Juan B. Justo, en una de las zonas con mayor transformación urbana de los últimos años. El remate se realizará el próximo 21 de julio a través de la plataforma electrónica Superbid y tendrá un precio base de u$s9,27 millones.

Los lotes, identificados con las direcciones Juan B. Justo 1340 y 1380, suman una superficie total de 1.515,68 metros cuadrados. Sin embargo, su principal atractivo radica en el potencial constructivo: el predio permite desarrollar más de 15.000 metros cuadrados edificables.

Actualmente, el inmueble está ocupado por una sucursal de Blaisten, la cadena especializada en materiales para la construcción que funciona allí desde 1999. No obstante, la normativa vigente habilita distintos tipos de desarrollos, lo que amplía el universo de potenciales interesados.