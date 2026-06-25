Llegó a tener u$s4.500 millones, intentó adueñarse de toda la plata del mundo y se fundió en 24 horas

Una apuesta desmedida y una estrategia inédita transformaron el destino de un magnate que terminó en la ruina.

Llegó a ser el hombre más rico del mundo, pero murió en la ruina.

Aunque su nombre no es conocido, durante varios años Nelson Bunker Hunt fue considerado como una de las personas más ricas del planeta . Su increíble patrimonio millonario creció gracias al petróleo, las inversiones internacionales y una ambición que parecía no tener ningún tipo de límite.

Su historia también quedó marcada por una de las mayores catástrofes financieras del siglo XX . Ya que una maniobra para controlar el mercado mundial de la plata lo llevó desde una fortuna multimillonaria hasta la bancarrota , en un derrumbe que todavía se estudia en los mercados de todo el mundo.

Supo tenerlo todo, pero de un día al otro lo perdió.

Nelson Bunker Hunt nació el 22 de febrero de 1926 en El Dorado, Arkansas, aunque pasó gran parte de su vida en Dallas, Texas. Era uno de los 15 hijos de H.L. Hunt, un empresario petrolero que construyó un imperio energético en Estados Unidos.

Con gran parte del negocio petrolero texano ya desarrollado por su padre, Nelson decidió buscar oportunidades en el exterior, e inspirado por el éxito del magnate Jean Paul Getty en Arabia Saudita, apostó por encontrar grandes reservas en otros países .

Sus primeros intentos fueron decepcionantes, perdió dinero en proyectos dentro de Arabia Saudita y Pakistán, donde no consiguió resultados positivos. Pero su mala racha cambió por completo en 1961, cuando trasladó sus operaciones a Libia. Ahí descubrió el gigantesco yacimiento petrolero de Sarir, que todavía es considerado el mayor campo petrolero del norte de África.

El hallazgo le permitió acumular una fortuna enorme, ya que su empresa, Hunt International Petroleum, obtuvo ingresos multimillonarios durante más de una década y llegó a controlar más de 3 millones de hectáreas de explotación petrolera en territorio libio.

Dólares Su ambición lo llevó a ser el hombre más rico del mundo, pero no le duró mucho. Pexels

Pero la situación cambió abruptamente en 1973, cuando Muamar Gadafi nacionalizó los recursos energéticos del país y confiscó todos los activos de la compañía. A pesar de ese golpe, Hunt mantuvo un patrimonio extraordinario y continuó invirtiendo en petróleo, oleoductos, campos ganaderos, tierras y distintos negocios internacionales.

En el punto más alto de su riqueza personal, la prensa económica calculó que acumulaba u$s4.000 millones, lo que equivale a unos u$s16.000 millones actuales ajustados por inflación. Además de sus inversiones, llegó a contar con un rancho de 8.000mt2 cerca de Dallas, 5 millones de acres en Australia y alrededor de 1.000 caballos pura sangre.

La obsesión por el monopolio de la plata

Durante la década de 1970, Nelson Bunker Hunt y sus hermanos William Herbert y Lamar Hunt empezaron a comprar plata como una estrategia para protegerse de la inflación. Lo que empezó como una inversión defensiva rápidamente escaló hacia una operación sin precedentes.

Los hermanos adquirieron enormes cantidades de lingotes físicos, monedas y contratos de futuros hasta controlar un tercio de toda la plata disponible a nivel mundial. Para financiar semejante operación recurrieron a préstamos millonarios, pero la apuesta parecía funcionar.

A comienzos de 1979, la onza de plata cotizaba cerca de u$s6 y hacia finales de ese mismo año alcanzó un récord histórico de u$s48,70. La maniobra generó preocupación en distintos sectores económicos, por ejemplo, la histórica joyería Tiffany & Co. publicó un aviso en el diario "The New York Times" en el que cuestionó la estrategia de los Hunt y denunció que estaban alterando artificialmente los precios.

La escalada de la plata impulsó todavía más la fortuna familiar y, en 1980, los activos combinados de los hermanos alcanzaron los u$s7.000 millones. En ese contexto, numerosos medios financieros ubicaron a Nelson Bunker Hunt como la persona más rica del mundo, una posición que años antes había ocupado su ídolo Jean Paul Getty.

Nelson Bunker Hunt Fue el hombre más rico del mundo, pero murió sin nada. Gentileza - Alchetron

El Jueves de Plata: cómo los Hunt perdieron sus millones

Pero la historia de este millonario cambió drásticamente el 27 de marzo de 1980. Ese día pasó a la historia como el "Jueves de Plata", fecha en la que el mercado colapsó de manera abrupta y destruyó gran parte del patrimonio de la familia. Las autoridades bursátiles endurecieron las reglas de operación y exigieron nuevas garantías financieras, pero los Hunt no pudieron cubrir esos compromisos.

En apenas 24 horas, la posición de u$s7.000 millones que mantenían sobre la plata se transformó en una deuda de u$s1.700 millones y a partir de ese momento comenzó una larga batalla judicial. Los hermanos enfrentaron demandas, sanciones económicas y obligaciones impositivas hasta el punto de que un tribunal les ordenó afrontar cientos de millones de dólares en pagos a acreedores.

También tuvieron desembolsar u$s90 millones en impuestos atrasados distribuidos a lo largo de 15 años y pagar multas de u$s10 millones por persona impuestas por los organismos reguladores. Además, quedaron inhabilitados para operar nuevamente en el mercado de materias primas.

La caída definitiva llegó en septiembre de 1988, cuando Nelson Bunker Hunt presentó oficialmente la quiebra. Su patrimonio, que todavía conservaba activos valuados en u$s150 millones, fue liquidado para cancelar parte de las obligaciones pendientes.

Los últimos años de su vida transcurrieron lejos del lujo y vivió de manera mucho más austera en Dallas, con problemas de salud derivados de la demencia y el cáncer, por lo que terminó internado en una residencia para adultos mayores y falleció en 2014.