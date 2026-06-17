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Antes del inicio de la Copa del Mundo, varios fabricantes de los calzados de los futbolistas lanzaron colecciones con tonos fluorescentes similares.

Por qué los botines rosas y fucsias dominan el Mundial 2026

Los botines rosas y fucsias se transformaron en una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026, ya que la tendencia atraviesa selecciones y marcas deportivas y responde mucho más a una estrategia comercial que a una simple cuestión estética.

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Antes del inicio de la Copa del Mundo, fabricantes como Adidas, Nike, Puma, New Balance y Skechers lanzaron colecciones con tonos fluorescentes similares.

La decisión está vinculada a las tendencias globales de consumo: la consultora WGSN había señalado al “Electric Fuchsia” como uno de los colores dominantes de la temporada 2026, lo que impulsó su presencia en productos deportivos.

Las marcas buscan maximizar la visibilidad de sus productos en el evento más visto del planeta. El rosa genera un fuerte contraste sobre el césped, destaca en las transmisiones televisivas y tiene gran impacto en redes sociales. Además, especialistas sostienen que estos colores transmiten confianza, personalidad y seguridad a los deportistas.

La Selección argentina también refleja esta moda. La mayoría de los jugadores utiliza botines rosas o fucsias, mientras que Lionel Messi es una de las excepciones con botines blancos. El capitán luce los F50 “El Último Tango”, un modelo especial desarrollado por Adidas para homenajear sus 20 años junto a la marca y sus seis participaciones mundialistas.

Así, detrás del color que domina los campos de juego se combinan marketing, tendencias de moda y estrategias de visibilidad comercial en la mayor vidriera del fútbol mundial.