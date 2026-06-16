El Mundial más allá de Nike, Adidas y Puma: cuáles son las diez marcas que desafían a las gigantes del fútbol

Hay trece empresas, pero entre las tres más importantes visten a 37 de las 48 selecciones participantes. Se sumaron siete y se repiten seis en relación a Mundial de Qatar 2022.

Detras de las tres grandes marcas que visten a las mayorías de las selecciones que participan en el Mundial 2026 surgio un mercado menor que viene en avanzando,

Mientras la pelea por la obtención de la Copa del Mundo la disputan 48 seleccionados dentro del campo de juego, otro Mundial de millones de dólares se desarrolla fuera del terreno. Se trata de las marcas deportivas que visten a los seleccionados que participarán del torneo.

Adidas, Nike y Puma concentran 37 de las 48 selecciones participantes, es decir el equivalente al 77% de los participantes.

En total, tres de cada cuatro camisetas de este Mundial son de estos gigantes que superan registros cada año y ven en el evento una oportunidad para disparar la facturación: diferentes informes financieros proyectan en torno a u$s1.000 millones en ingresos para Nike y Adidas. En conjunto, estas tres marcas alcanzan una capitalización bursátil de u$s47.655 millones

Sin embargo, detrás de los tres gigantes del negocio existe un grupo de marcas de menor escala que ganó presencia gracias a la expansión del torneo. La ampliación a 48 selecciones también abrió espacio para marcas de menor escala. Qatar 2022 contó con seis proveedores de indumentaria deportiva, además de Adidas, Nike y Puma. En cambio, el Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá tiene 13.

Las marcas que vuelven a estar presentes como hace tres años y medio son, además de Adidas, Nike y Puma, son Kappa, Marathon y Meeroj; mientras que las que se agregan a esta edición son Kelme, 7Saber, Capelli, Jako, Reebok, Saeta y Umbro.

Kelme vestirá a Bosnia y Jordania. Reebok estará presente con Panamá. Umbro acompañará a Congo. Kappa hará lo propio con Túnez. Marathon vestirá a Ecuador. Jako estará junto a Irak. Merooj acompañará a Irán. Saeta representará a Haití. Capelli hará lo propio con Cabo Verde y 7Saber llegará de la mano de Uzbekistán.

Adidas recupera el dominio

Adidas llegó a esta Copa del Mundo como la marca con mayor presencia, ya que viste a 14 selecciones, alcanzando el 29% del total de participantes. La empresa alemana equipa a la Selección Argentina y la camiseta albiceleste supera el millón de unidades vendidas por año y, tras la conquista del Mundial, las ventas sobrepasaron las tres millones de prendas. Dentro del negocio global del fútbol, la albiceleste figura entre los productos más exitosos del portafolio de Adidas.

La marca de las tres tiras vestirá a Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bélgica, Catar, Colombia, Curazao, Escocia, España, Japón, México, Sudáfrica y Suecia.

En Qatar 2022 la compañía alemana patrocinaba a siete selecciones. Cuatro años después, duplicó esa cifra y recuperó terreno frente a sus competidores. Para Adidas, la Copa del Mundo 2026 podría generar unos u$s1.200 millones en ventas. Además, es una oportunidad para consolidar esta marca en el mercado estadounidense y esto va más allá del fútbol: planean llegar al béisbol, baloncesto y fútbol americano, según declaraciones de Bjørn Gulden, CEO de la firma alemana.

Nike ocupa el segundo lugar en cantidad de selecciones patrocinadas. La marca americana, que en 2022 duplicó a Adidas y lideró el ranking, esta vez quedó en segundo lugar con 12 selecciones, dos por debajo de la firma de las tres tiras.

Llevarán la pipa de Nike Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Turquía y Uruguay.

grafico camisteas @Footyheadlines

Aunque mantiene prácticamente la misma cantidad de selecciones que en el Mundial de Qatar 2022, la ampliación de la cantidad de seleccionados en el torneo redujo su participación relativa dentro del campeonato. Aun así, la empresa de la pipa conserva algunas de las asociaciones más valiosas del fútbol mundial, como Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Croacia y Uruguay.

Para Nike el torneo representaría u$s1.300 millones en ingresos, según analistas de RBC Capital Markets. Esta proyección va de la mano con la estrategia de marketing de la marca, que tiene presupuestado invertir u$s5.000 millones, dado el contexto de contar con afición local y la gran oportunidad de triunfar en el evento deportivo más esperado del año, según el CEO de Nike, Elliott Hill, en Bloomberg.

Puma, el ganador silencioso

Puma aparece como el gran ganador silencioso del nuevo ciclo mundialista, a pesar que se ubica en el tercer puesto del ranking en este Mundial. La empresa alemana pasó de vestir seis selecciones en Qatar 2022 a 11 en el Mundial 2026. La compañía destinó más de u$s1.854 millones a patrocinio durante el último año.

Jugarán con camisetas Puma Austria, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, República Checa, Senegal y Suiza. A diferencia de sus competidoras, la compañía alemana ha visto un repunte en sus activos de camino al Mundial, ya que desde inicios de enero sus acciones subieron 20,54%. Su capitalización bursátil ronda los u$s3.790 millones.

A principios de este año, Anta Sports Products, la marca de ropa deportiva más grande de China, compró el 29,06% de las acciones de Puma por u$s1.800 millones y se convirtió en el mayor accionista de la firma alemana.

La evolución de las marcas deportivas en los Mundiales

La expansión del Mundial a 48 selecciones permitió el ingreso de nuevos proveedores de indumentaria deportiva. La edición 2026 contará con 13 marcas representadas, superando las 12 que participaron en Corea-Japón 2002 y estableciendo un nuevo récord de diversidad entre fabricantes de camisetas. En comparación con Qatar 2022, cuatro años después habrá cuatro marcas más presentes en el torneo.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 (13 marcas)

Adidas: 14 selecciones

Nike: 12

Puma: 11

Kelme: 2

7Saber: 1

Capelli: 1

Jako: 1

Kappa: 1

Marathon: 1

Meerooj: 1

Reebok: 1

Saeta: 1

Umbro: 1

Qatar 2022 (9 marcas)

Nike: 14 selecciones

Adidas: 7

Puma: 5

Le Coq Sportif: 1

Marathon: 1

Meerooj: 1

Hummel: 1

Kappa: 1

New Balance: 1

Rusia 2018 (8 marcas)

Adidas: 12 selecciones

Nike: 10

Puma: 3

New Balance: 2

Umbro: 2

Erreà: 1

Hummel: 1

Uhlsport: 1

Brasil 2014 (8 marcas)

Nike: 10 selecciones

Adidas: 9

Puma: 8

Uhlsport: 1

Marathon: 1

Joma: 1

Lotto: 1

Burrda: 1

Sudáfrica 2010 (5 marcas)

Adidas: 12 selecciones

Nike: 11

Puma: 7

Umbro: 1

Brooks: 1

Alemania 2006 (7 marcas)

Puma: 12 selecciones

Nike: 8

Adidas: 6

Umbro: 2

Lotto: 2

Joma: 1

Marathon: 1

Corea-Japón 2002 (12 marcas)