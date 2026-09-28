Qué hacer si se traba el cargador de un auto eléctrico y cómo destrabarlo sin dañarlo

El crecimiento del parque de vehículos enchufables en el país incrementa las consultas sobre la recarga diaria; conoce el mecanismo de emergencia que permite liberar el conector de forma segura.

El incremento en la adopción de la electromovilidad —que abarca a modelos 100% eléctricos (EV) e híbridos enchufables (PHEV) — multiplicó el uso de los puntos de carga públicos instalados en estaciones de servicio, centros comerciales y garajes.

Aunque el proceso habitualmente concluye sin inconvenientes a través de la aplicación móvil del cargador, existen situaciones en las que el conector queda bloqueado en la ficha del vehículo por motivos de seguridad, incluso tras haber finalizado la sesión.

Frente a esta traba, la primera norma es no ejercer fuerza física bruta sobre el cable ni intentar palanquear la toma, ya que esto podría romper los delgados pines de comunicación o fracturar el puerto de carga del automóvil, generando una reparación costosa.

Antes de buscar herramientas o asistencia externa, el protocolo de destrabe contempla una serie de comprobaciones lógicas y la activación del sistema manual previsto por las automotrices.

En primer lugar, es necesario corroborar desde la aplicación del cargador que el flujo de corriente se detuvo por completo. A continuación, se debe presionar dos veces el botón de apertura en la llave del vehículo, ya que la gran mayoría de los modelos libera el pin electromagnético de la toma al desbloquear el cierre centralizado .

Antes de buscar herramientas o asistencia externa, el protocolo de destrabe contempla una serie de comprobaciones lógicas y la activación del sistema manual previsto por las automotrices.

Si el enchufe continúa amarrado, la casi totalidad de los modelos electrificados equipa un tirador o cable de emergencia escondido. Su ubicación habitual suele estar bajo el capó (en la zona del vano motor) o detrás del tapizado lateral interno del baúl, en la misma altura donde se sitúa la toma externa. Al localizar la tira plástica o piola de goma indicada en el manual del usuario, se debe tirar con firmeza mientras se retira la ficha con la otra mano de forma recta y suave.

Cuándo contactar al soporte técnico del punto de carga

Si tras accionar el tirador de emergencia el conector persiste inmóvil, el fallo suele responder a un solenoide trabado o a un error de comunicación con el totem de carga. En este escenario, resulta indispensable llamar al centro de atención del operador de la red o a la asistencia de la marca para que personal calificado libere el equipo sin comprometer la garantía ni la integridad del sistema eléctrico.