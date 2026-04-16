Educación financiera: Banco Provincia relanza "Rico en Data" y apunta a superar los 109.000 estudiantes

La entidad bonaerense puso en marcha una nueva edición del programa dirigido a alumnos secundarios, con el objetivo de ampliar su alcance tras el fuerte crecimiento registrado en 2025.

El Banco Provincia puso en marcha la tercera edición de “Rico en Data”, su programa de educación financiera destinado a estudiantes de escuelas secundarias públicas bonaerenses, con el objetivo de ampliar el alcance y profundizar la formación en el uso del dinero en un contexto cada vez más digitalizado.

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El lanzamiento se realizó en el municipio de General Las Heras y contó con la participación del presidente de la entidad, Juan Cuattromo , junto a autoridades educativas provinciales. La iniciativa está dirigida a alumnos de tercer año y forma parte de una estrategia más amplia para fomentar la inclusión financiera.

Durante 2025, el programa alcanzó a más de 109.000 estudiantes en los 135 municipios bonaerenses , una cifra que el banco busca superar este año mediante la ampliación de su cobertura y modalidades de enseñanza.

“Rico en Data” propone una capacitación de 100 minutos que combina contenidos teóricos, material audiovisual y actividades prácticas. El eje está puesto en brindar herramientas concretas para la toma de decisiones financieras, con foco en ahorro, inversión, crédito y consumo responsable.

Según destacó Cuattromo, el objetivo no es promover productos financieros específicos sino “que los jóvenes aprendan a cuidarse, presupuestar y entender cómo funciona el dinero”, en un escenario donde crecen las billeteras virtuales y los riesgos asociados a estafas digitales.

En esa línea, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, remarcó que el dinero “ya no es un objeto físico, sino un registro digital”, lo que obliga a incorporar estos contenidos en la formación escolar.

Expansión y estrategia de inclusión financiera

El programa forma parte de “Incluir”, la iniciativa que Banco Provincia impulsa desde 2020 para mejorar el acceso y uso del sistema financiero en distintos segmentos de la población.

En sus primeras ediciones, “Rico en Data” mostró un crecimiento acelerado: comenzó como prueba piloto en 2024 en ocho municipios y en apenas un año se expandió a toda la provincia, con más de 2.300 escuelas alcanzadas y 3.400 cursos dictados.

Además de las capacitaciones presenciales, la propuesta incorpora contenidos digitales, como materiales en YouTube y Spotify, y desde 2026 suma un programa radial para ampliar el alcance.

El desafío: formar en un contexto de mayor complejidad financiera

El avance de los medios de pago digitales, el crecimiento de las fintech y la proliferación de esquemas de fraude online ponen a la educación financiera en el centro de la agenda.

En ese marco, desde la entidad remarcan que el desafío no es solo enseñar conceptos básicos, sino brindar herramientas prácticas para desenvolverse en un ecosistema cada vez más complejo, donde el manejo del dinero se volvió más abstracto y tecnológico.

Con esta nueva edición, el Banco Provincia apuesta a consolidar el programa como una política sostenida en el tiempo, con foco en los jóvenes como puerta de entrada a una mayor inclusión financiera.