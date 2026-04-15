Previo al Mundial 2026, lanzan cuatro jornadas de 18 cuotas sin interés en electro, tecnología, hogar y moda + Seguir en









Hoy es el último día para acceder a descuentos exclusivos en televisores de alta definición, dispositivos electrónicos, ropa y hasta valijas a través de "Provincia Compras".

La promoción solo es válida para los clientes que tengan una tarjeta de crédito del Banco Provincia. Imagen: Freepik

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Banco Provincia lanzó una nueva promoción para quienes buscan equiparse antes del evento más esperado del año.

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La plataforma online "Provincia Compras" ofrece cuatro jornadas especiales con 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos de tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, el sitio de la entidad logró consolidarse como uno de las preferidos en el mercado, con más de 2,9 millones de ventas y 631.000 usuarios registrados. A continuación, conocé los detalles.

banco provincia Banco Provincia Provincia Compras: jornadas con 18 cuotas sin interés El Banco Provincia volvió a sorprender a sus clientes: hasta el 17 de abril de 2026, podés realizar compras con 18 cuotas sin interés a través de su plataforma.

Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir productos de alta demanda como televisores y dispositivos electrónicos para disfrutar del Mundial desde la comodidad de sus hogares, así como artículos de moda y hogar, incluidas valijas.

televisores futbol.jpeg Para acceder a estos beneficios, solo tenes que ser cliente del Banco Provincia y tener con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Los interesados pueden obtener una virtual de forma instantánea a través de la aplicación BIP Móvil. Una vez finalizada la promoción, "Provincia Compras" retomará su esquema habitual de financiación, ofreciendo 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.