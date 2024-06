El 13% de los empresarios fue víctima de un fraude en su organización

En el frente externo, el 30% destacó el entorno macroeconómico actual. También mencionaron amenazas cibernéticas (26%), crisis relacionadas con la salud (22%), expectativas de desempeño financiero (22%), interrupciones en la cadena de suministro (21%) y amenazas geopolíticas (15%).

empresas-finanzas-inversiones-negocios.jpg La cultura de integridad y la confianza son considerados cimientos sobre los que se asienta la excelencia empresarial. Depositphotos

Con respecto al cumplimiento de estándares de integridad en la organización en la Argentina, si bien mejoraron los índices con respecto al anterior relevamiento de 2022, se duplicó el porcentaje de encuestados que cree que se ha empeorado y las principales razones son: los desafíos económicos, con 60%; un entorno de negocios dificultoso, con 50%; prioridades contrapuestas o fallas en la priorización del cumplimiento, con 50; y limitaciones presupuestarias, con 40%. Todos los porcentajes están muy por encima de los registrados a nivel global y latinoamericano.

La encuesta también reflejó que más de un tercio de los participantes de Argentina consideraron que existen colaboradores en sus respectivas organizaciones que sacrificarían la integridad por beneficios financieros de corto plazo en las mismas, elevándose a 43% cuando los beneficios son personales.

“Estos porcentajes exponen valores menores que los vertidos por los participantes de países de Latinoamérica y emergentes, sin embargo refleja riesgos de potenciales incumplimientos o fraudes, que podrían representar no solo impactos económicos y posibles sanciones, sino afectar la reputación organizacional”, destacó Leandro Dores, socio de Forensic & Integrity Services de EY Argentina.

Un 30% consideró que a menudo se tolera la falta de ética en casos que involucran a personal experimentado o de alto rendimiento. Adicionalmente, un tercio de los participantes reconoció haber tenido preocupaciones sobre conductas indebidas y no haberlas reportado, y uno de cada diez afirmó no contar en su organización con canales de denuncia.

Las razones principales de no denunciar proporcionadas incluyen: la preocupación por su carrera profesional dentro de su organización, la impresión de que sus preocupaciones no serían tomadas en cuenta y la sensación de que no forma parte de las responsabilidades.

“La cultura de integridad y la confianza son los cimientos sobre los que se asienta la excelencia empresarial. Es algo que todos deben interiorizar y practicar, desde el Directorio y alta gerencia hasta los empleados en niveles operativos, así como los socios de negocio y terceros; en estos últimos dos, es crítico un proceso robusto de debida diligencia y monitoreo”, concluyó el socio de EY Argentina.