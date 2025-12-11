El asombroso pedido del CEO de Instagram a sus empleados para 2026

El memorando interno de la empresa titulado "Construyendo una cultura ganadora en 2026" fue publicado por medios estadounidenses.

El comunicado del director de Instagram y su pedido a los empleados.

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial y su constante evolución la convierte en un espacio donde las tendencias cambian rápido, los formatos se renuevan y los usuarios buscan experiencias cada vez más visuales, interactivas y auténticas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Adam Mosseri , el director de Instagram, anunció en el último memorando de la empresa, que entrará en vigencia para febrero del 2026, sobre cambios sustanciales en el funcionamiento de la compañía: desde la modalidad de trabajo de sus empleados, hasta una reducción considerable de reuniones.

Adam Mosseri se desempeña como director de Instagram, dentro del ecosistema Meta. Se crió en el seno de una familia judío católica por padre judío egipcio-israelí y su madre católica. Estudió en la Universidad de Nueva York y se licenció en Diseño de Información. Es el hermano menor del cantante, pianista y compositor Emile Mosseri, famoso por componer la música de películas muy conocidas, como Falsos Millonarios y Minari, nominada a varios Oscar.

Fundó su propia consultoría de diseño en 2003, antes de graduarse, llamada “Blank Mosseri” .. Allí se dedicaba al diseño gráfico, de interacción y de exposiciones, llegó a tener oficinas en Nueva York y San Francisco. En 2005 se mudó a esta última ciudad para trabajar y en 2006 comenzó a dar clases en la Academia de Arte de la Universidad de San Francisco.

En 2007 comenzó a formar parte del equipo de diseño del servicio TokBox , dedicado a lanzar una aplicación de publicación en la web: fue el primer diseñador de la empresa . Antes de ingresar a trabajar a Facebook, Mosseri hizo el lanzamiento de Boombox , una app para compartir música: a pesar del fracaso de ese proyecto, su visibilidad bastó para que la gran empresa viera su potencial.

Llegó a convertirse en la mano derecha de Mark Zuckerberg. En 2018, llegó al puesto que tiene en la actualidad: Director de Instagram. Y aunque técnicamente, cumple el rol de un CEO, este título está reservado dentro de la empresa para los fundadores.

Los cambios que establece el memorando

El director de Instagram, Adam Mosseri, anunció una serie de cambios estructurales que impactarán en la forma de trabajar dentro de la compañía. El nuevo memorando establece un regreso completo a la oficina, una reducción de reuniones, ajustes en la dinámica de trabajo y modificaciones en los procesos internos para acelerar decisiones y priorizar la construcción de producto. A continuación, el detalle punto por punto.

Regreso obligatorio a la oficina 5 días a la semana

A partir del 2 de febrero de 2026, todos los empleados de EE. UU. que tengan un escritorio asignado deberán volver a trabajar de manera presencial, de lunes a viernes.

Quedan exceptuados:

Quienes tienen modalidad full-remote.

Equipos que no dependen directamente de Instagram.

En oficinas con falta de espacio, como Nueva York, la vuelta será gradual hasta resolver la capacidad edilicia.

Cancelación semestral de reuniones recurrentes

Cada seis meses se eliminarán todas las reuniones periódicas (“standing meetings”). Sólo volverán aquellas consideradas indispensables. Si una reunión interfiere con un focus block, el empleado está autorizado a rechazarla para priorizar concentración real.

Adiós a las presentaciones largas: más prototipos y demos

Mosseri pide que las revisiones de producto se centren en prototipos funcionales, no en diapositivas extensas.

También se simplifican los documentos:

Estrategias y propuestas deberán tener máximo 3 páginas.

Se usarán plantillas más simples para evitar horas invertidas en presentaciones.

Proceso más rápido para tomar decisiones

El memorando introduce un sistema formal de “unblocking”:

Cada proyecto tendrá un D.R.I. (Directly Responsible Individual) para evitar cuellos de botella.

Mosseri participará semanalmente en una reunión fija para resolver prioridades y desbloquear decisiones pendientes.

La meta: reducir retrasos y agilizar el desarrollo de producto.

Cambios de oficinas y nuevas opciones de traslado

Instagram mudará a parte del equipo al edificio MPK22, en Menlo Park, para garantizar que todos tengan escritorio propio.

En paralelo, algunos empleados del Área de la Bahía podrán optar por trabajar desde la oficina de San Francisco si mejora su tiempo de viaje.

Empleados totalmente remotos: sin cambios

La nueva política no afecta a quienes ya trabajan 100% de manera remota. Tampoco se aplicará a equipos externos que siguen normativas diferentes dentro de Meta.

La fortuna de Adam Mosseri

Según diversas fuentes, el patrimonio neto de Adam Mosseri ronda por los 120 millones de dólares, producto de su carrera laboral dentro de Meta.