HBO Max estrenó un nuevo spin-off de una de las series más exitosas de los últimos tiempos

Los fanáticos de Game Of Thrones están eufóricos con este nuevo estreno de HBO Max.

La nueva precuela de Game Of Thrones disponible en HBO Max. HBO Maxx

HBO Max amplía su oferta de contenido con una nueva entrega del universo de Game of Thrones, que acaba de estrenarse y ya promete convertirse en uno de los títulos más vistos por los fanáticos de la saga. Esta serie ofrece una perspectiva distinta dentro de Poniente, enfocándose en personajes menos conocidos, pero igual de fascinantes que los originales.

Tras el éxito continuo de House of the Dragon y el legado indiscutido de la serie madre, la audiencia se prepara para sumergirse en El caballero de los siete reinos en HBO Max, un spin-off que llega con la promesa de expandir la mitología con historia humana, aventuras y honor caballeresco.

El caballero de los 7 reinos Una historia del universo de Game Of Thrones situada en épocas de hegemonía Targaryen. Imagen: HBO Max De qué trata El caballero de los siete reinos, el spin-off de Game Of Thrones El caballero de los siete reinos se sitúa aproximadamente 100 años antes de los eventos de Game of Thrones y presenta una historia más terrenal dentro del mundo de George R.R. Martin. A diferencia de las grandes intrigas políticas o las batallas épicas con dragones, la serie se centra en personajes comunes cuyas decisiones y valores moldean su destino en un Poniente todavía dominado por los Targaryen.

La narrativa gira en torno a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de humilde origen que busca hacerse un nombre a través de su honor y valentía, y su joven escudero Aegon “Egg” Targaryen, cuyo linaje real está oculto a primera vista. Juntos emprenden un viaje que mezcla acción, humor y drama personal, explorando las complejidades de lealtad y amistad en un mundo lleno de peligros, aún sin la sombra de los dragones sobre sus tierras.

La serie está compuesta por seis episodios de corta duración que se estrenan de manera semanal, lo que permite una experiencia narrativa compacta pero rica en detalles, ideal tanto para nuevos espectadores como para quienes ya conocen el vasto universo de Poniente.

HBO Max: tráiler de El caballero de los siete reinos Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max HBO Max: elenco de El caballero de los siete reinos Peter Claffey (Ser Duncan el Alto)

Dexter Sol Ansell (Prince Aegon “Egg” Targaryen)

Finn Bennett (Prince Aerion “Brightflame” Targaryen)

Bertie Carvel (Prince Baelor “Breakspear” Targaryen)

Tanzyn Crawford (Tanselle)