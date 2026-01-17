Quién es Xu Bo, el millonario chino con 100 hijos que apunta al legado de Elon Musk + Seguir en









El empresario que utiliza la gestación subrogada para tener más de una centena de herederos y así crear una dinastía.

Un tribunal de California descubrió un caso inusual al detectar el mismo nombre en múltiples trámites de gestación subrogada. La investigación reveló que el hombre involucrado, Xu Bo, un empresario chino dueño de Duoyi Network, tenía más de 100 hijos generados a través de este método. Su objetivo declaro era asegurar la continuidad de sus negocios y construir una dinastía familiar que trascienda generaciones.

La jueza Amy Pellman citó a Xu para una audiencia en 2023, donde el empresario confesó que buscaba tener 20 hijos en Estados Unidos, todos varones, por considerarlos más adecuados para heredar su imperio. Además, mencionó que varios de sus hijos estaban al cuidado de niñeras en Irvine, California, mientras esperaban los trámites para viajar a China.

La jueza denegó su solicitud de filiación, al considerar que su intención no respondía al propósito original de la gestación subrogada, diseñado para ayudar a familias a formarse, no para crear ejércitos de herederos.

Xu Bo millonario 100 hijos La historia de Xu Bo y cómo consiguió sus millones Xu Bo acumuló su fortuna en el sector de los videojuegos online a través de Duoyi Network, una empresa líder en Internet y entretenimiento digital. Su perfil público es reservado, pero en declaraciones públicas expresó su desconfianza en el matrimonio tradicional.

"No creo en el matrimonio porque las parejas a menudo se divorcian y las mujeres pagan el precio más alto”, afirmó en una oportunidad. Su estrategia para expandir su legado incluye la gestación subrogada, ilegal en China pero permitida en Estados Unidos, donde aprovechó las leyes locales para generar una descendencia masiva.

En redes sociales, específicamente en Weibo, Xu compartió su visión de construir una dinastía familiar. "Tener más hijos puede resolver todos los problemas", escribió en una publicación verificada como propia. También fantaseó con la idea de que sus hijos se casen con los de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para unir sus imperios empresariales. En 2023, una cuenta vinculada a Xu publicó un video donde decenas de niños lo llamaban "papá" en chino, reforzando su imagen de "primer gran padre" de China. Quiere que sus hijos se casen con los de Elon Musk: el sueño de Bo Xu Bo admira el modelo familiar de Elon Musk, quien tiene 14 hijos reconocidos. El empresario chino expresó su deseo de que sus descendientes se unen a los de Musk a través de matrimonios, creando una alianza entre sus empresas. "Si un hombre y una mujer se unen sin protocolos, en caso de conflicto todo es más sencillo", declaró en una entrevista, reflejando su enfoque pragmático sobre las relaciones familiares. Su exnovia, Tang Jing, reveló en un conflicto judicial que Xu podría tener hasta 300 hijos, distribuidos en propiedades en varios países. Duoyi Network, su empresa, desmintió esa cifra y aclaró que el número real ronda "un poco más de 100". Xu también enfrenta una demanda de Tang por $42 millones, acusándola de robo durante su relación. Un estudio de la Universidad Emory señaló que el uso de este método por padres internacionales se cuadruplicó entre 2014 y 2019, con China representando el 41% de los casos. Ante esto, el senador Rick Scott presentó un proyecto de ley para prohibir la gestación subrogada a ciudadanos de países como China, citando preocupaciones sobre trata de personas y explotación.

