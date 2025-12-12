El dueño de Flybondi toma el control de OCA y acelera la pelea por la logística

El holding COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, socio de Daniel Hadad y vinculado a los servicios de inteligencia, avanzó sobre la firma postal para integrarla con la aerolínea.

El mapa logístico argentino sumó un movimiento decisivo: COC Global Enterprise , holding liderado por Leonardo Scatturice , socio de Daniel Hadad , pasó a controlar OCA , la mayor empresa privada de correo de la Argentina.

A través de su fondo, Scatturice desembarcó con fuerza en el país al quedarse primero con Flybondi . Con la nueva adquisición, el hombre, vinculado a los servicios de inteligencia, consolida una apuesta regional con el objetivo de transformar a OCA en la compañía de transporte y logística más grande de América Latina.

Con la firma del acuerdo, Scatturice, quien tiene además operaciones en Estados Unidos, se convierte en el accionista mayoritario, mientras que Claudio Espinoza seguirá como socio y continuará presidiendo el Directorio.

La operación encaja en una estrategia más amplia. COC Global Enterprise controla Flybondi, que aporta capacidad aérea para carga, y también OCP Tech, dedicada a soluciones IT e ingeniería aplicada en toda la región. La combinación entre transporte, tecnología y última milla apunta a construir una plataforma integral de envíos comerciales, capaz de competir con gigantes como Andreani y el ecosistema logístico de Mercado Libre, que domina buena parte del mercado de e-commerce.

El desembarco del holding del socio de Hadad no es menor. OCA, con una red nacional de 760 puntos de atención, 29 plantas, más de 100 centros operativos y una flota que supera los 3.500 vehículos, es uno de los jugadores históricos del mercado de envíos y paquetería. La empresa había atravesado un proceso complejo en los últimos años, incluida una quiebra con continuidad en 2017 y un nuevo concurso preventivo en junio, pero mantuvo su operación habitual y un plantel de alrededor de 9.500 empleados.

El trasfondo empresario y una historia marcada por crisis

La entrada del fondo estadounidense se da tras décadas de vaivenes. OCA nació en Córdoba en 1957, fue estatizada por el gobierno de Juan Domingo Perón, privatizada años después y llegó a estar bajo la órbita de Alfredo Yabrán en los 90. Tras su muerte, pasó por distintas manos, incluido el Exxel Group, y más tarde quedó vinculada al Grupo RHUO, asociado al sindicalista Hugo Moyano. Los problemas financieros y las deudas con la AFIP derivaron en la quiebra con continuidad en 2017.

Más recientemente, Espinoza, a través de NMBV Group, se había convertido en su principal accionista, combinando la operación postal con otras unidades del sector logístico como Flecha Log y el negocio de distribución del Correo Argentino. Pero la situación financiera volvió a tensarse en 2024 y OCA ingresó nuevamente en concurso preventivo.

El arribo de Scatturice, vinculado con el empresario mediático Hadad y con un pasado en los servicios de inteligencia, introduce un perfil distinto con foco en la tecnología y la expansión regional. La integración con Flybondi, que ya opera rutas domésticas e internacionales, puede convertirse en un diferencial en un mercado donde la velocidad y la trazabilidad son determinantes.

La compañía aclaró que el acuerdo no afectará el funcionamiento diario ni la prestación de servicios a los clientes y que no habrá cambios en la situación laboral. La continuidad operativa era un punto sensible, dado el tamaño de la plantilla y la presencia federal de la empresa.