Venta de Loma Negra: la Justicia de Brasil allanó el camino para el desembarco de un nuevo dueño argentino

Un tribunal de San Pablo homologó el acuerdo de recuperación judicial entre InterCement y un grupo inversor liderado por Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía y Sacde.

Loma Negra controla casi la mitad del mercado de cemento en el país. Está a punto de volver a manos argentinas.

La Justicia de Brasil acaba de dar un paso clave que reconfigura el mapa de la industria cementera argentina: dictó la homologación del plan de recuperación judicial de InterCement -la sociedad que controla el paquete mayoritario de Loma Negra- y despejó la ruta para que la sociedad liderada por el empresario argentino Marcelo Mindlin acceda al control efectivo de la histórica cementera bonaerense.

La decisión, adoptada por el juzgado de quiebras y recuperaciones judiciales de San Pablo, valida la propuesta de reestructuración presentada por InterCement y reduce los obstáculos jurídicos que impedían el traspaso de acciones y la instrumentación del soporte financiero acordado entre las partes.

Para el mercado local la noticia tiene un valor simbólico y práctico: Loma Negra, la principal productora de cemento de la Argentina y un actor clave en la cadena de la construcción, vuelve a quedar en manos de empresarios argentinos, luego de 20 años bajo control de capitales brasileños.

Este nuevo cambio de dueños de Loma Negra, que cumplió 99 años en agosto pasado, fue anticipado por Ámbito en mayo de este año.

La operación, encabezada por Latcem , sociedad que agrupa a inversores liderados por Mindlin junto a otros socios financieros, ya había sido presentada como una alternativa de rescate para InterCement en el marco de su proceso de reestructuración.

Con la homologación del plan por parte de la Justicia brasileña, Latcem -que negoció un mecanismo para cancelar la deuda y reorganizar el balance- quedó habilitada para avanzar hacia el cierre de la transacción, siempre sujeta a las condiciones contractuales y regulatorias pendientes.

Los documentos judiciales y las presentaciones ante los tribunales de San Pablo detallan un esquema que combina quitas, plazos de pago extendidos y aportes de capital por parte de los nuevos accionistas para dar sustentabilidad al negocio industrial brasileño y, por extensión, permitir la transferencia ordenada del control societario sobre los activos que InterCement mantiene fuera de Brasil, entre ellos Loma Negra.

Mindlin apuesta a energía y construcción

Marcelo Mindlin es un empresario argentino con experiencia en el sector energético y financiero. Es propietario de Pampa Energía y otros emprendimientos en materia de energía y de grandes inversiones industriales.

La estrategia detrás de la operación con Loma Negra combina la intención de sostener la producción nacional de cemento y la posibilidad de compatibilizar sinergias industriales y logísticas con otras compañías del mismo grupo, como la constructora Sacde.

En el diseño de Latcem aparecen, además de Mindlin, actores financieros y gestores de fondos que aportan capital y respaldo técnico para reordenar la deuda de InterCement.

La operación exhibe un mosaico de socios que incluye fondos administrados por gestores internacionales y vehículos locales de inversión. Esta característica le permitiría a Latcem aportar tanto capital como líneas de crédito y soluciones para el pasivo de la firma brasileña.

En ese contexto surge con fuerza el nombre del magnate británico Joe Lewis, vinculado en la Argentina a la controvertida propiedad conocida como Lago Escondido con su sociedad Hidden Lake.

Lewis es una figura con historial de inversiones globales y también de conflictos judiciales y políticos en la Argentina por esa propiedad en la Patagonia.

En el caso puntual de Latcem y la compra de activos de InterCement, según la prensa brasileña Jose Lewis concretó el mayor aporte de capital para que se pudiera cerrar la operación. Entre Lewis y Mindlin tendrán el control del 70% del Latcem, en tanto que el resto está atomizado entre otros participantes.

LN - HR 10.12.2025 ESP v1.

El vínculo entre ambos tiene historia. Pampa Energía SA, uno de los mayores productores de energía del país, es controlada por una estructura donde el Grupo Tavistock (Joe Lewis) y Pampa F&F LLC (Marcelo Mindlin) son los accionistas principales a través de Pampa Holdings LLC.

Aunque la homologación es un elemento decisivo, el cierre efectivo del proceso todavía requiere que se completen condiciones contractuales, se instrumenten aportes de capital previstos en el plan y se realicen las aprobaciones regulatorias en los distintos países involucrados.

La decisión de la justicia brasileña fue comunicada formalmente por Loma Negra ante la Comisión Nacional de Valores. De todos modos, la nota enviada a la CNV aclara: “Se reitera conforme fuera informado oportunamente que Loma Negra no es parte del proceso de Recuperación Judicial. Por lo tanto, la homologación del Plan no afecta nuestros derechos y obligaciones como así tampoco nuestras operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual”.