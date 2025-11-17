Es la mente maestra detrás del crecimiento de una importante aplicación: Así es Belinda Johnson







Fue la encargada de crear las reglas de seguridad de la plataforma para que funcione de manera global y segura.

Belinda Johnson trabaja en Airbnb desde 2011 y se unió a Paypal en 2017. Quartz

Distintas plataformas precisan una estrategia efectiva para poder operar correctamente y sin problemas legales. Es en ese momento cuando entra Belinda Johnson, una abogada y ejecutiva de negocios que es considerada una de las figuras más importantes de la historia de Airbnb, la aplicación especializada en el alquiler de alojamientos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Airbnb había nacido como una idea creativa, pero era una iniciativa ilegal en varias partes del mundo. Así que Johnson decidió llevar adelante una estrategia sólida para que la compañía pueda florecer sin problemas. Gracias a ella, hoy en día la plataforma está valuada en aproximadamente 75.000 millones de dólares.

Belinda Johnson Quién es Belinda Johnson Nacida en 1967, Belinda Johnson se graduó como abogada de la Universidad de Texas y, después de ello, trabajó en distintos estudios de abogacía, hasta que fue contratada como asesora legal y secretaria por Broadcast.com, una empresa de transmisión de radio que luego se convertiría en AudioNet.

En 2011, la abogada se unió a Airbnb y fue la responsable de diseñar la hoja de ruta legal para que la aplicación creciera. Llevó a cabo distintas negociaciones multilaterales y desarrolló las medidas pilares de la compañía, como sus políticas de seguridad, el sistema de verificación de identidad y las reglas para huéspedes y anfitriones.

Patrimonio neto de Belinda Johnson Aunque no hay datos actualizados acerca de la fortuna de Belinda Johnson, hasta 2023 había recaudado un total de 250 millones de dólares, según la revista Forbes. En 2020, la abogada decidió dejar el cargo de COO en Airbnb y se unió a la junta directiva, en donde trabaja en la actualidad. Además, se unió a PayPal, en donde trabaja desde 2017.

Temas Millones