Gana 20 millones de dólares por año gracias a sus giras, pero su fortuna ronda los 70 millones: quién es Diplo

Thomas Wesley Pentz, más conocido como Diplo , obtiene ingresos anuales cercanos a los 20 millones de dólares, gracias a sus presentaciones en vivo. Su fortuna total asciende a 70 millones de dólares , según datos de Celebrity Net Worth. Este DJ y productor se destacó por su capacidad para fusionar géneros musicales y colaborar con artistas de renombre mundial.

Nacido el 10 de noviembre de 1978 en Tupelo, Mississippi, Pentz pasó su infancia en Miami. Allí se influenció por el rap local y el Miami Bass, estilos que marcaron su futuro sonido. Durante su etapa universitaria en Florida, trabajó como DJ en una emisora de radio . Luego, en Filadelfia, inició su ascenso en la escena musical junto a DJ Low Budget, con quien organizó fiestas que llamaron la atención de figuras como M.I.A.

Diplo lanzó su primer álbum en solitario, "Florida", y el DVD "Banned in Libya", donde exploró el favela funk. Su colaboración con M.I.A. lo llevó a la fama internacional , especialmente con el tema "Paper Planes", nominado al premio Grammy. Fundó el sello discográfico Mad Decent y la organización sin fines de lucro Heaps Decent, consolidando su influencia en la industria.

Trabajó con artistas como Gwen Stefani, Britney Spears, Madonna, Justin Bieber y Beyoncé , para quien produjo los temas "All Night" y "Hold Up" en el disco "Lemonade". En 2011, creó Major Lazer , un proyecto de dancehall que logró éxitos como "Cold Water" (con Justin Bieber) y álbumes como "Peace Is the Mission".

En 2013, formó el dúo Jack Ü junto a Skrillex. Juntos, publicaron el álbum "Skrillex and Diplo Present Jack Ü", que incluyó éxitos como "Where Are Ü Now" . También participó en el grupo LSD con Sia y Labrinth, y creó Silk City con Mark Ronson, ganando un Grammy por "Electricity".

El éxito de Jack Ü y el motivo detrás de su pelea con Skrillex

Diplo confesó que Jack Ü grabó dos álbumes, uno de ellos inédito, con colaboraciones de Charli XCX y Florence + The Machine. Sin embargo, el proyecto terminó por un conflicto con Skrillex. "Skrillex me odia, es un odio grande que no entiendo", admitió el productor, sin comprender el origen de ese resentimiento.

Aunque describió su relación como la de "hermanos", algo fracturó su vínculo. Diplo mencionó que desconoce las razones exactas, aunque circulan rumores sobre controversias en su vida personal, como acusaciones de abuso sexual, o un trato desigual durante sus colaboraciones.

El patrimonio de Diplo

Con ingresos anuales de 20 millones de dólares, Diplo construyó una fortuna estimada en 70 millones de dólares. Su éxito se extiende a inversiones inmobiliarias, como una propiedad en Beachwood Canyon que adquirió en 2016 por 2,425 millones de dólares y vendió en 2021 por 2,8 millones. También compró la antigua casa de Kid Rock en Malibú por 13,2 millones de dólares en 2020. En su vida personal, tuvo relaciones con Katy Perry y Jevon King, con quien es padre de un hijo. Además, tiene otros dos hijos con Kathryn Lockhart.