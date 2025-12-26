El magnate chino que apostó los juegos online y generó una fortuna de miles de millones: quién es Chen Tianqiao + Seguir en









Con gran ambición y visión, este empresario logró crear un imperio en su país y dominó uno de los mercados más prometedores de la época.

La figura empresarial que llegó en el momento justo para dominar una industria prometedora. Bloomberg

La industria de los videojuegos fue la puerta para generar miles de millones de dólares que muchos rechazaron. Convencidos de que no se trataba de un mercado prolífero desde lo económico, pocos se animaron a apostar en una etapa en la que era imposible determinar si habría ganancias. Con el tiempo, terminó por superar todo tipo de expectativa.

Chen Tianqiao fue uno de los que arriesgó todo por esta parte de la industria del entretenimiento. Lo que no esperaba era un boom de tal magnitud, capaz de permitirle dominar un modelo de negocio que, una vez consolidado, parecía no tener fallas.

Chen Tianqiao Yi aidi El empresario es un visionario muy respetado en China. Yi aidi La historia de Chen Tianqiao y Shanda Chen Tianqiao apostó temprano por los videojuegos masivos en línea cuando ese mercado todavía era incipiente en China. En 1999 fundó Shanda Interactive en Shanghái y su gran acierto fue adquirir los derechos locales de títulos extranjeros muy populares, como Legend of Mir II, un juego de rol multijugador que se convirtió en un fenómeno en los cibercafés chinos a comienzos de los años 2000.

El éxito de ese título le permitió desarrollar un modelo de negocio innovador para la época: acceso gratuito y monetización a través de ítems virtuales y servicios pagos dentro de la plataforma. Esa estrategia luego fue replicada en otros juegos de rol y aventuras en línea, y llevó a la empresa a dominar el mercado chino del entretenimiento digital en pocos años, con millones de usuarios activos diarios.

Gracias a esa expansión, Shanda se transformó en una de las compañías de internet más grandes del país en 2004 y marcó el camino para toda una industria local. La apuesta de Chen no fue solo tecnológica, sino también cultural: entendió antes que muchos el potencial de los juegos conectados como forma de ocio masivo en China y construyó su fortuna a partir de esa visión.

Miles de millones: el patrimonio de Chen Tianqiao Actualmente, el patrimonio neto de Chen Tianqiao está estimado en 1.2 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esta cifra se explica por su rol como fundador y principal impulsor de Shanda Interactive, la empresa pionera de los juegos en línea en China, que llegó a reunir millones de usuarios diarios. Además, es considerado una figura influyente en el ámbito científico por sus constantes donaciones. A través del Instituto Tianqiao y Chrissy Chen, fundado junto a su esposa en 2016, financió investigaciones vinculadas a la neurociencia en reiteradas oportunidades, un campo que se convirtió en uno de sus principales focos de interés en los últimos años.

