De enseñar judo a controlar un mercado multimillonario en Rusia: quién es Arkady Rotenberg







El magnate maneja contratos por miles de millones y se consolida como figura central en la Rusia actual.

Arkady Rotenberg, ex compañero de judo de Putin, construyó un imperio que mueve miles de millones en construcción, banca y energía en Rusia.

En Rusia, el nombre de Arkady Rotenberg es más que famoso. No solo por su cercanía con el presidente Vladimir Putin, sino también por su capacidad de transformar esa relación en una red de negocios colosales. Su historia refleja cómo el deporte, los vínculos personales y la política se cruzan en el mundo empresarial.

Lo que empezó como la vida de un joven dedicado al judo en San Petersburgo, derivó en un imperio que abarca desde la construcción hasta la banca. Hoy, Rotenberg forma parte de los oligarcas más influyentes de Rusia y acumula un patrimonio que lo coloca entre los más ricos del planeta.

Arkady Rotenberg, Arkady Rotenberg pasó del judo a manejar millones en contratos estratégicos que lo convirtieron en un oligarca influyente. Cómo generó su fortuna Arkady Rotenberg El origen del poder económico de Rotenberg está ligado a su amistad con Putin, cultivada desde la adolescencia en un club de judo. Esa conexión le abrió puertas a contratos millonarios impulsados por el Estado ruso, especialmente en proyectos de infraestructura.

Junto con su hermano Boris, fundó empresas de construcción dedicadas a gaseoductos y obras energéticas. Con el tiempo, el conglomerado creció y se consolidó como pieza clave en el suministro de infraestructura para el país, lo que lo convirtió en socio estratégico del Kremlin.

La expansión no se limitó a la construcción. Rotenberg también incursionó en el sistema financiero al crear el SMP Bank, que rápidamente se posicionó como uno de los bancos privados más importantes de Moscú. Este paso fortaleció su influencia dentro y fuera de Rusia.

Además, dirigió compañías estatales estratégicas, como una vinculada al mercado de vodka, y controló concesiones relevantes de transporte y energía. Cada movimiento amplió su red de negocios y reforzó su lugar como figura central entre los oligarcas. Miles de millones: el patrimonio actual de Arkady Rotenberg Hoy, la riqueza de Rotenberg se estima en más de 5.500 millones de dólares, según Forbes. A pesar de sanciones internacionales, sigue consolidado como uno de los empresarios más poderosos de Rusia. Su fortuna no se limita a él. Sus hijos también gestionan proyectos paralelos y heredan parte de ese imperio. Con negocios diversificados y una red de contactos que lo blinda, Arkady Rotenberg continúa siendo una pieza clave en la economía rusa y en el círculo íntimo del poder.

