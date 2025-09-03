Quién es Bernard Arnault, el único no estadounidense entre los 10 más ricos del mundo en septiembre 2025, según Forbes







El empresario francés está subiendo posiciones en el listado internacional de multimillonarios, con un crecimiento inesperado en su riqueza.

Está actuelmente en el puesto 7 de los 10 más ricos del mundo y es el único que no es de Estados Unidos.

En el listado oficial que hace Forbes, que nombra a las personas más ricas del año, los cambios de puesto en la tabla de multimillonarios siempre generan interés. Dentro de ese exclusivo grupo, Bernard Arnault llama bastante la atención, no solo por su fortuna, sino también por ser el único europeo en un ranking dominado por magnates norteamericanos.

Durante septiembre de 2025, el dueño del conglomerado de lujo LVMH logró avanzar varios escalones gracias al impulso que tuvo el valor de su compañía en los mercados. Con eso, se posiciona otra vez como una de las figuras centrales en la elite económica mundial.

Quién es Bernard Arnault Arnault, nacido en Francia y con residencia en París, es el presidente y director ejecutivo de LVMH, la mayor corporación de artículos de lujo del planeta. Su entrada al sector se dio después de aprovechar parte de la fortuna heredada de su padre, empresario de la construcción, para adquirir Christian Dior. Ese movimiento fue el primer paso de un imperio que hoy incluye alrededor de 70 marcas reconocidas, como Louis Vuitton, Sephora, Moët & Chandon, Tiffany & Co. y Dior.

A lo largo de su carrera, logró mantenerse en las tendencias globales. Sus cinco hijos también forman parte del grupo: Delphine dirige Dior, Antoine ocupa un rol estratégico en el conglomerado, Alexandre y Frédéric integran el consejo de administración, mientras que el menor, Jean, conduce la división de relojes de Louis Vuitton.

Patrimonio actual de Arnault En septiembre de 2025, la fortuna personal de Arnault se calcula en US$ 154.100 millones, según los datos de Forbes. Solo en el último mes sumó US$ 11.200 millones, producto de la confianza de los inversores en la solidez de LVMH y su capacidad para sostener márgenes rentables. Ese salto le permitió avanzar del décimo al séptimo lugar en el ranking global, un ascenso notable en un mercado cada vez más competitivo. Con 76 años, Arnault mantiene su liderazgo en el mundo del lujo y también sigue siendo una de las personalidades más influyentes de las finanzas internacionales. Ranking de Forbes: los 10 hombres más millonarios del mundo en septiembre 2025 De acuerdo con la lista publicada por Forbes, este es el top ten de mayores fortunas a nivel mundial: Elon Musk

Larry Ellison

Mark Zuckerberg

Jeff Bezos

Larry Page

Sergey Brin

Bernard Arnault

Steve Ballmer

Jensen Huang

Warren Buffett

