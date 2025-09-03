El multimillonario regreso de los Backstreet Boys: la fortuna que recauda la banda en cada concierto de Las Vegas

La icónica boyband de los 90’s se presentó en The Sphere para el 25° aniversario de uno de los discos más importantes de su carrera: Millennium.

Los Backstreet Boys presentaron su nuevo concierto inmersivo llamado “Into The Millennium” , que marcó el regreso de la banda. Esta experiencia fue realizada en uno de los lugares más populares de Las Vegas actualmente, The Sphere, donde con un show de luces, visuales y efectos especiales, llevaron a sus fanáticos a viajar en el tiempo.

Esta no es la primera residencia que la boyband de los 90’s realiza. Entre el 2017 y el 2019, el grupo presentó “Backstreet Boys: Larger Than Life” , que fue realizada en en el Auditorium Theatre for the Performing Arts ubicado en el Planet Hollywood Resort and Casino, también el la ciudad del estado de Nevada, y se convirtió en una de las más vendidas de toda la historia .

En un principio, el empresario Lou Pearlman alquilaba aviones , dirigibles y helicópteros, pero siempre tuvo interés por la industria musical. Sin embargo, un día los miembros de la boyband New Kids On The Block rentaron uno de sus vehículos más caros, lo que lo sorprendió ya que jamás imaginó que un grupo de chicos podría ganar tanto dinero .

Así fue como decidió crear su propio grupo juvenil y tras largas audiciones, y una inversión de 3 millones de dólares , en 1993 f ormó a los Backstreet Boys con 5 chicos llamados AJ McLean , Howie Dorough , Nick Carter , Kevin Richardson y Brian Littrell .

El regreso al escenario de la boyband

Backstreet Boys Into The Millennium 1

En febrero de este año, la banda anunció su regreso triunfal a los escenarios debido a los 25 años de Millennium, que fue uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y el que les otorgó sus primeras nominaciones a los premios Grammy. Además, en él se incluyen algunos de los hits más importantes de la banda, como “I Want It That Way”.

El espectáculo es un homenaje no solo al icónico disco, sino también a toda la carrera de la boyband. Con una estética futurista, los Backstreet Boys no perdieron el encanto y lograron realizar 21 fechas en The Sphere, que comenzaron el 11 de julio y finalizaron el pasado 24 de agosto. Sin embargo, ellos volverán a la gran esfera a dar más conciertos en diciembre, enero y febrero de 2026.

Cuánto ganan los Backstreet Boys en cada show de Las Vegas

Backstreet Boys Into The Millennium 2

Según el medio estadounidense TMZ, con cada concierto en The Sphere, los Backstreet Boys lograron recaudar 4 millones de dólares por noche. Según el portal Celebrity Net Worth, cada integrante ganó alrededor de 560.000 dólares por concierto y, para el fin de la primera parte de sus conciertos, obtuvieron un total de 18 millones cada uno.

Esto ayudó a cubrir todos los gastos de la creación del show, ya que lo más costoso del mismo, que fue la gráfica y los efectos, costaron entre 7 y 8 millones. Además, el grupo no debió encargarse de algunas de las responsabilidades más comunes de los conciertos, como la seguridad, la venta de entradas o las concesiones, ya que el mismo venue se encargó de prácticamente todo.