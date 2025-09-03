Angelina Jolie y sus misiones humanitarias: el lado solidario de la fortuna de millones de la actriz

Angelina Jolie no solo es una de las actrices más icónicas de Hollywood , sino también una figura que logró transformar su fama en influencia global para el beneficio de distintas causas solidarias . Desde sus primeros pasos en la actuación, se destacó por su talento y versatilidad, pero fue su compromiso social lo que consolidó su perfil mediático.

En su primer encuentro con refugiados en Camboya durante el rodaje de la exitosa película "Lara Croft: Tomb Raider", su vida dio un giro significativo . Así, a lo largo de los años, la protagonista estuvo en zonas de conflicto, campos y comunidades vulnerables, promoviendo la educación , la paz, la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.

Nacida el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California, Angelina Jolie es hija del actor Jon Voight y la actriz Marcheline Bertrand. Creció en un entorno artístico, así que desde temprana edad, mostró interés por el rubro del entretenimiento, formándose en el Lee Strasberg Theatre Institute y más tarde en la Universidad de Nueva York.

Su carrera despegó a finales de los años 90 con papeles en "Gia" (1998) y "Girl, Interrupted" (1999), por la cual ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto . A partir de ahí, se consolidó como una de las artistas más cotizadas de Hollywood, participando en éxitos como "Mr. & Mrs. Smith", "Salt" y "Maléfica" . En la última década, además de su carrera en la industria, incursionó en la dirección y producción cinematográfica.

angelinajolie

El lado filantrópico de Angelina Jolie

El compromiso humanitario de Angelina Jolie comenzó en 2001, cuando fue nombrada embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Durante más de dos décadas, visitó numerosos campos de refugiados en países como Siria, Sudán, Yemen y Colombia, llevando atención internacional a las crisis humanitarias.

En 2012, ascendió al cargo de enviada especial, un rol que desempeñó hasta 2022. Además de su trabajo con la institución, fundó en 2003 la Fundación Maddox Jolie-Pitt, enfocada en el desarrollo rural y la conservación ambiental en Camboya, país donde adoptó a su primer hijo. La organización financió proyectos en salud, educación e infraestructura.

angelinajolie5

Jolie también colaboró con iniciativas como "Women for Bees", en asociación con Guerlain y la UNESCO, para capacitar a mujeres en apicultura y promover la conservación de las abejas. Su activismo se extiende a la defensa de los derechos, la lucha contra la violencia sexual en conflictos armados y la promoción de la educación para niñas en comunidades vulnerables.

Patrimonio actual de Angelina Jolie

De acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio de Angelina Jolie se estima en 120 millones de dólares. Gran parte de su fortuna proviene de sus roles protagónicos en películas de alto presupuesto, donde ha recibió salarios que varían entre 20 y 35 millones de dólares por film.

Además, obtiene ingresos adicionales por su trabajo como directora y productora, es embajadora de marcas de lujo y realizó inversiones inmobiliarias significativas, como Château Miraval, un castillo rodeado de viñedos en el sur de Francia que adquirió junto a su ex pareja Brad Pitt.