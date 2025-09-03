Superman: "Man of Tomorrow", la secuela que ya tiene título y fecha de estreno







Entérate cuándo saldrá la secuela de Superman, la película de superhéroes mas taquillera de 2025

Superman "Man of Tomorrow" llegará a los cines en 2027

El pasado 10 de julio, se estrenó "Superman", dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet. Luego de ser un éxito comercial y una buena recepción por parte de la crítica, anunciaron su secuela, "Superman Man of Tomorrow" (Hombre del mañana) confirmada por su director.

Cuándo se estrena Superman: Man of Tomorrow El propio director de la primera y ahora de la segunda película, James Gunn, ya había confirmado que estaba trabajando en una secuela de uno de los dos superhéroes más famosos de DC Comics. "Superman" ya había sido un éxito comercial, el hecho más importante en cuanto a cine de superhéroes se refiere.

Ahora, el posteo en X de James Gunn revolucionó las redes sociales al anunciar oficialmente la secuela, con nombre y fecha de estreno: "Man of Tomorrow". La pelicula de DC Comics llegará a los cines el próximo 9 de julio de 2027, casi exactamente dos años después del estreno de la primera película del "Hombre de Acero". 'Superman' ha batido a Marvel convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de 2025, y ya no hay ninguna otra que le pueda arrebatar el título.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027.

"Man of Tomorrow" llegará a los cines después del estreno en 2026 de "Supergirl: Woman of Tomorrow", con la que no solo comparte lazos familiares, sino también un claro guiño en el título. Además, estará acompañada por la película de terror "Clayface", una propuesta centrada en el body horror con Tom Rhys Harries como protagonista.

Lo más llamativo aunque de todos modos no tan inesperado, es que debido al ritmo acelerado de la producción, "Superman 2" se estrenara antes que "The Batman: Part II". Cabe recordar que "The Batman", se estrenó en 2022 y tuvo serias posibilidades de cancelarse, aunque finalmente llegara a los cines el 1° de octubre de 2027.

