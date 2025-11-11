"El futuro se produce hoy", una nueva edición de la Conferencia Industrial de la UIA

El programa de esta edición se estructurará en torno a los ejes centrales del Nuevo Contrato Productivo, el documento que la Unión Industrial Argentina presentó este año durante el Día de la Industria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará su encuentro anual que convoca a referentes empresariales, políticos y académicos. Bajo el lema “El futuro se produce hoy” , la 31.ª Conferencia Industrial tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

El programa de esta edición se estructurará en torno a los ejes centrales del Nuevo Contrato Productivo, el documento que la UIA presentó este año durante el Día de la Industria. La jornada desarrollará debates clave sobre la competitividad sistémica, la transformación digital, las reformas estructurales necesarias para el crecimiento, la puesta en valor de una visión productiva federal, los desafíos comunicacionales y el rol de la industria frente a los desafíos nacionales e internacionales.

En este marco, uno de los debates principales que atravesará la Conferencia será la búsqueda de estrategias para superar el "costo argentino" y transformarlo en activos que permitan integrar al país a las cadenas globales de valor. Al respecto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini , destacó la importancia de alcanzar acuerdos transversales, afirmando que: “Argentina debe avanzar en los consensos que nos permitan producir nuestro futuro desde el presente. Esto implica darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral”.

Por su parte, Martín Cabrales , presidente de esta 31.ª edición de la Conferencia, destacó que el evento es parte de una agenda de continuidad institucional para “seguir trabajando con propuestas concretas para diseñar el futuro partiendo desde los activos productivos que la industria ya posee. Argentina tiene muchas oportunidades en el horizonte y la industria puede ponerlas en valor”.

La agenda de la jornada se organizará en siete paneles temáticos que abordarán los ejes clave para pensar la Argentina que viene:

“Producir para crecer: los desafíos macroeconómicos de Argentina” presentará la agenda para la estabilidad macroeconómica como base de la productividad, desarrollando el rol de la previsibilidad y las reglas para dinamizar la actividad.

“Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino” analizará cómo transformar los pasivos estructurales del “costo argentino” en activos para la competitividad. El primer segmento de este bloque tendrá como centro del debate la reforma tributaria necesaria para competir a escala global. Posteriormente, el análisis de la logística, la modernización laboral y la seguridad jurídica serán los ejes de la charla.

“Comunicar en tiempos de cambio constante” será un panel que explorará transformaciones en el ecosistema de medios y su impacto en los diferentes actores sociales.

“Competitividad inteligente: IA para la productividad industrial” tendrá a la innovación y la tecnología en el centro de la escena. Una de las preguntas que guiará este tramo de la Conferencia será, ¿cuáles son las mejores prácticas y estrategias para que la inteligencia artificial se integre a las cadenas de valor industrial?

“Agenda industrial global: un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina” será la oportunidad para abordar la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales, las oportunidades en este escenario internacional y el rol protagónico de la industria de cara a los próximos años.

“Federalismo productivo: gobernar desde la producción” reunirá a gobernadores de todo el país para dialogar sobre cómo potenciar el desarrollo territorial, el talento, la inversión productiva y la infraestructura con una visión federal.

“La industria como fuente de progreso” se centrará en las claves que pongan en valor la inversión para proyectar el potencial productivo argentino potenciando el talento, la generación de empleo, las exportaciones y la innovación en un mundo competitivo.

Los protagonistas de la 31ª Conferencia Industrial

Los paneles temáticos contarán con la participación de personalidades destacadas del sector privado, representantes del arco político y académicos: el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; el presidente del Grupo Infobae, Daniel Hadad; el economista especializado en macroeconomía y economía internacional, Martín Redrado; el director de Innovación de Accenture, Juan Pablo Chemes; la CEO-Presidente de Fincas Patagónicas (Bodegas Tapiz, Zolo y Wapisa), Patricia Ortiz; el CEO y cofundador de GATO, Juan Ignacio Sixto; y el CEO de Lisicki Litvin & Abelovich, César Litvin; entre otros.

Durante el evento, se premiará a los finalistas del concurso “Industria Inspira”. La quinta edición de la iniciativa anual que organiza UIA Joven convocó a 1.496 estudiantes de los últimos años de 170 escuelas técnicas de 20 provincias argentinas, que presentaron 374 proyectos vinculados a la sostenibilidad, la automatización y la mejora de procesos productivos.

La 31.ª Conferencia Industrial buscará ser una plataforma de construcción de consensos productivos y articulación entre actores clave para avanzar en los desafíos con perspectiva de futuro. Reafirmando el rol protagónico de la industria para el desarrollo económico, social, territorial, tecnológico y sostenible de Argentina.

Transmisión en vivo y programa

Todas las alternativas del evento podrán seguirse vía streaming. Para acceder a la transmisión en vivo ingrese al siguiente link.

Para más información sobre la jornada y conocer los últimos detalles del programa, ingrese al siguiente link.