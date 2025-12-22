Axel Kicillof reunió al Movimiento Derecho al Futuro y llamó a construir "una alternativa nacional"

Ante 1.600 dirigentes de su espacio, el gobernador criticó a Javier Milei, rechazó los sectarismos y aseguró que el sello no lanza candidaturas sino una nueva etapa política. Durante el acto en Ensenada, la militancia lo ovacionó con reiterados cánticos de “Axel presidente”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este lunes un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , que reunió a unos 1.600 dirigentes y militantes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), en Ensenada, donde llamó a construir "una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina" y cuestionó las políticas de Javier Milei .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza sólo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires” , afirmó Kicillof al iniciar su intervención. En esa línea, remarcó: “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina ”.

Durante varios tramos de su discurso , la militancia interrumpió al mandatario con cánticos de “Axel presidente” , en una señal inequívoca del clima político del encuentro y del lugar que ocupa el gobernador dentro del reordenamiento del peronismo.

El encuentro del MDF tuvo lugar en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA)

Del plenario participaron intendentes alineados al espacio , integrantes del gabinete bonaerense y legisladores provinciales , en una puesta en escena que buscó mostrar volumen territorial y respaldo político al nuevo armado.

El gobernador fue explícito al definir el objetivo del espacio. “ Nacimos para construir una alternativa a este modelo y este modelo es nacional. Por eso hay que construir una alternativa nacional ”, sostuvo, al tiempo que lanzó al MDF más allá de las fronteras bonaerenses.

Mensaje al peronismo

El economista también hizo foco en la necesidad de actualizar el ideario histórico del peronismo. “Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero que no nos vengan a confundir: sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, dijo.

En su mensaje, sostuvo que "las políticas que lleva Milei adelante no tienen nada de novedoso, son las mismas políticas de ajuste, achicamiento y entrega que tantas veces se implementaron en Argentina".

En otro tramo, recordó el rol que asumió la provincia frente al ajuste libertario. “Dijimos que éramos escudo y red para defender y proteger a los sectores atacados por Milei en la provincia de Buenos Aires, pero la misión y la tarea era construir una alternativa”, afirmó, nuevamente interrumpido por aplausos.

Kicillof en el plenario del MDF en Sosba Axel Kicillof cerró el año de su Movimiento Derecho al Futuro.

Más tarde, manifestó: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que dar una perspectiva de futuro. Hay que darle la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

En clave política, Kicillof remarcó que la construcción debe ser amplia. “Estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente, sin dejar de convencer”, señaló.

No obstante, buscó despejar lecturas electorales inmediatas: “No venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura. Venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y potente de una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”, aclaró.

Kicillof en el plenario del MDF en Sosba El peronismo bonaerense tendrá elecciones internas el 16 de marzo del año próximo.

Sobre el cierre, volvió a insistir en la dimensión histórica del desafío. “Venimos a convocarlos para construir una fuerza política que trascienda la provincia. Vamos a mostrar que hay una alternativa y que no venimos a repetir la historia: venimos a crear futuro, un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, concluyó.

El plenario del Movimiento Derecho al Futuro funcionó así como una demostración de fuerza política y como el primer paso explícito de Kicillof hacia la construcción de un proyecto nacional, en un contexto de reconfiguración del peronismo y creciente tensión con el gobierno de Milei.