La millonaria cifra que recibió el valiente hombre de Bondi Beach

El hombre que detuvo parte del atentado de Bondi Beach en Australia, Ahmed al-Ahmed , recibió este viernes un cheque de 2.5 millones de dólares australianos (u$s 1.65 millones) en una recaudación de fondos masiva. Miles de personas mostraron su apoyo económico y agradecimiento al inmigrante sirio que vive en Sydney, que actualmente se encuentra internado por una herida de bala.

Ahmed se escondió el pasado domingo 14 de diciembre detrás de un auto, para desarmar a uno de los tres atacantes, que abrieron fuego en la playa de Bondi Beach, en una celebración judía. Ahmed le quitó el arma a uno de los terroristas -sorprendiéndolo por la espalada- y apuntó contra el para tomar distancia, objetivo que logró.

Sin embargo, otro de los terroristas atacó presuntamente a Ahmed, lo que derivó en su actual hospitalización y operación, que lo mantiene completamente en cama.

El dueño de un comercio de frutas en Australia se convirtió en héroe este domingo al intervenir de manera decisiva durante la masacre antisemita en Bondi Beach , donde un ataque armado dejó hasta 16 personas muertas . Ahmed al Ahmed , musulmán de 43 años , logró desarmar a uno de los atacantes y evitar una matanza aún mayor.

Ahmed recibió en el hospital de St. George a Zachery Dereniowski, influencer y coorganizador de la página de GoFundMe. En la plataforma solidaria, más de 43.000 personas de distintos países realizaron aportes económicos para reconocer el gesto de Ahmed.

Entre las donaciones más destacadas se encuentra la del magnate y gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quien contribuyó con 99.999 dólares australianos y difundió la campaña a través de su cuenta en X. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también se hizo presente en el hospital para visitarlo y destacar públicamente su valentía.

JUST IN - Zachery Dereniowski just raised $2.5M for Ahmed Al-Ahmed, the man who risked everything to save lives at Bondi Beach - Truly deserved.

“¿De verdad me lo merezco?”, preguntó Ahmed al recibir el cheque, visiblemente emocionado. La respuesta de Dereniowski fue inmediata y contundente: “Cada centavo”.

Consultado sobre qué mensaje le dejaría a quienes colaboraron con la colecta, Ahmed apeló a la empatía: “Que se apoyen entre ustedes, todos los seres humanos. Que dejen atrás el odio, olviden lo malo y sigan adelante para salvar vidas”.

Desde la cama del hospital, levantando su puño sano, explicó las razones que lo llevaron a intervenir aquel domingo: “Cuando ayudé a esas personas lo hice de corazón. Era un día hermoso, todos estaban celebrando con sus hijos, con sus familias. Estaban felices y se lo merecían, se merecen disfrutar” dijo Ahmed.

También dedicó palabras al país que lo recibió hace casi dos décadas: “Australia es el mejor país del mundo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya es suficiente. Que Dios proteja a Australia”, expresó, sin adelantar qué destino tendrá el dinero recaudado.

Ahmed, de 43 años, emigró desde la provincia siria de Idlib, en el noroeste del país, hace casi 20 años en busca de trabajo y una nueva vida. Hoy es ciudadano australiano y, sin buscarlo, se convirtió en símbolo del coraje y valentía.