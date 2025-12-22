Google redobla su apuesta por la inteligencia artificial con una inversión de u$s5.000 millones

El gigante tecnológico ya había invertido previamente en Intersect y ahora profundiza su compromiso con la infraestructura energética.

Google enfrenta presiones para asegurar energía suficiente a medida que la infraestructura física de IA consume cada vez más electricidad.

El gigante tecnológico estadounidense Google , a través de su empresa matriz Alphabet, anunció la compra de la firma especializada en energía y centros de datos Intersect Power, por un total de u$s4.750 millones , de contado y con parte de deuda asumida.

Esta adquisición forma parte de la estrategia de la compañía para garantizar electricidad más confiable y sostenible para sus cada vez más grandes centros de datos, los cuales impulsan servicios clave como la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube.

Alphabet ya había invertido previamente en Intersect y ahora profundiza su compromiso con la infraestructura energética necesaria para soportar el crecimiento tecnológico.

Los centros de datos requieren enormes cantidades de energía para funcionar y la demanda está creciendo, en especial por el uso intensivo de inteligencia artificial.

La compra de Intersect permitirá a Alphabet ampliar su capacidad para generar y gestionar energía en paralelo con la expansión de su red de centros de datos en EEUU.

Aunque algunos activos operativos de Intersect en Texas y California no se incluirán en la transacción y seguirán operando de forma independiente, la empresa ahora adquirida aportará proyectos clave en desarrollo y experiencia en infraestructura energética que ayudará a Alphabet a acelerar la construcción y operación de nuevos nodos de energía y datos.

google.jpg Sundar Pichai, CEO de Google.

Alphabet espera cerrar la operación en la primera mitad de 2026, con la intención de mantener la marca Intersect y su liderazgo, pero integrándola estrechamente con los equipos técnicos de Google para planificar conjuntamente el futuro energético de sus centros de datos.

Impulso a la energía

La adquisición refleja cómo las grandes empresas tecnológicas están compitiendo no solo por talento o tecnología, sino también por capacidad energética fiable y asequible para alimentar la próxima generación de aplicaciones de IA.

Google enfrenta presiones para asegurar energía suficiente a medida que la infraestructura física de IA consume cada vez más electricidad, un desafío compartido también por rivales del sector.

Los expertos ven este movimiento como un paso clave para Alphabet, porque le permite integrarse más profundamente en el ciclo completo de energía y datos, mejorando la eficiencia y seguridad de su red global de centros de datos.

La acción se alinea con su estrategia de sostenibilidad y con inversiones previas en energías limpias y asociaciones con desarrolladores de energía renovable.