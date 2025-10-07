Tras reclamo por regreso del feriado de octubre, repuntan reservas en destinos nacionales

El fin de semana largo, incorporado a último momento por presión del sector turístico, logró reactivar la demanda. ¿Cuáles son los destinos más buscados?

Con la confirmación del feriado de octubre llegó una bocanada de aire para un sector turístico que venía reclamando medidas urgentes ante la caída de las reservas y la baja ocupación. La decisión del Gobierno de trasladar el feriado del 12 de octubre al viernes 10, reactivó la demanda de pasajes, hoteles y escapadas en todo el país , con un marcado protagonismo de los destinos nacionales.

“Para el próximo fin de semana largo, estamos registrando una fuerte demanda hacia los destinos clásicos de la Argentina como Iguazú, Bariloche y Mendoza”, sostuvo Gustavo Bondoni , gerente de marketing de Tije Travel.

El comportamiento se repite en otras agencias. Desde Travel Services, Guido Boutet detalló que el anuncio del nuevo feriado “fue tan reciente que no dio tiempo para planificar viajes al exterior, que suelen requerir entre 30 y 45 días de anticipación”. El resultado: una avalancha de ventas locales. “Nos quedamos sin producto hace dos semanas para este feriado de octubre. En nuestro caso vendimos muy bien los destinos de Mendoza, Iguazú, El Calafate y Ushuaia. Quien busque oportunidades de último momento va a estar complicado, especialmente con aéreos que van a estar muy caros por la baja disponibilidad”, advirtió.

De acuerdo con datos de Almundo, las búsquedas se dispararon “desde el 1 de septiembre, cuando se anunció que habría un nuevo feriado”. Los destinos domésticos más buscados en la agencia fueron Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta y Buenos Aires , mientras que los internacionales más elegidos resultaron Río de Janeiro y Santiago de Chile .

Los datos de Booking.com confirman la tendencia. Entre los destinos más buscados por los argentinos para el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre figuran Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Río de Janeiro, Bariloche e Iguazú.

El regreso de la demanda, aunque con advertencias

El nuevo feriado fue resultado de una fuerte presión del sector turístico que venía advirtiendo sobre una crisis marcada por la caída del turismo interno y el aumento de los costos. Sin embargo, desde el sector piden no conformarse ya que aseguran que este impulso es bienvenido, pero no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el sector.

Mientras tanto, Iguazú, Bariloche, Mendoza y los clásicos de la costa atlántica encabezan el ranking de escapadas para un fin de semana largo que, aunque improvisado, espera ser mejor que los feriados previos. Como suele suceder, este fin de semana puede llegar a ser un termómetro de la temporada de verano.