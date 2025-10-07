El Gobierno decretó feriado el 8 de octubre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







El nuevo feriado del 8 de octubre traerá descanso y celebraciones locales en Buenos Aires, con impacto en escuelas y dependencias públicas.

San Andrés de Giles celebra su aniversario fundacional con un feriado local que detendrá la actividad pública y escolar por un día. Depositphotos

El calendario oficial suma una nueva pausa: el feriado del 8 de octubre de 2025 llega para darle un respiro a trabajadores y estudiantes en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Aunque no se trata de un feriado nacional, muchos podrán disfrutar de un día extra de descanso.

Este tipo de fechas locales, que se suman a los feriados nacionales, impactan directamente en la administración pública, el Banco Provincia y las escuelas, que suspenden sus actividades según la jurisdicción. El objetivo es celebrar aniversarios fundacionales y fiestas patronales que marcan la identidad de cada municipio.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg El feriado del 8 de octubre se suma al calendario bonaerense con festejos locales y suspensión de actividades en gran parte del distrito. Pixabat

A qué se debe el feriado del 8 de octubre de 2025 El próximo 8 de octubre fue declarado feriado en San Andrés de Giles, localidad bonaerense que celebra su aniversario fundacional. Esta fecha fue incluida en el calendario oficial de feriados locales por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante esa jornada, las dependencias de la administración pública permanecerán cerradas, al igual que las sucursales del Banco Provincia dentro del municipio. Los habitantes de San Andrés de Giles podrán aprovechar la jornada libre para participar de los actos conmemorativos y eventos culturales organizados por el gobierno local.

Las escuelas también interrumpirán sus clases, tanto públicas como privadas, sumándose a las celebraciones. De este modo, la comunidad educativa formará parte de una fecha que combina historia, identidad y participación ciudadana. Este tipo de feriados locales, distribuidos a lo largo del año en distintos distritos, buscan fortalecer el sentido de pertenencia y promover la actividad turística regional. En el caso del 8 de octubre, será una oportunidad perfecta para redescubrir la historia y los atractivos de San Andrés de Giles. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

